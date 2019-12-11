2019-12-11T07:09:45+03:00
Общество

«Мама сказала ждать здесь»: легкомысленная женщина ради свидания с молодым незнакомцем бросила пятилетнего сына на вокзале в Приморье

Мальчик несколько часов прождал маму, пока та выпивала с мужчиной во дворе дома
Кристина ГРИН
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Пятилетний мальчик до сих находится в реабилитационном центре.Пятилетний мальчик до сих находится в реабилитационном центре.Фото: Екатерина БОЯРСКАЯ
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Железнодорожный вокзал станции Уссурийска. В зале ожидания для пассажиров стоит мальчик. На вид не больше пяти лет. Взрослых рядом с ним нет - подозрительно. «Мальчик, где твоя мама?» - спросили сотрудники патрульно-постовой службы. Ответ оказался любопытным. «Мама сказала ждать здесь, она скоро будет» - сказал маленький приморец. Тут и начинается самое интересное.

Героиню зовут Алена (все имена изменены – прим.ред.). Ее возраст оперативники не раскрывают, как и семейного положения. Случилось все 6 декабря. Алена вместе с сыном Кириллом села в электричку, которая следует из Владивостока.

Другого выхода кроме, как ждать следующей электрички у них не было. Внезапно к Алене подходит незнакомец. Молодой мужчина приятной наружности, явно настроенный на знакомство. Теряться женщина не стала – согласилась на свидание. Только вот станция – не самая романтическая обстановка. Другое дело двор дома. «Жди меня здесь, я скоро буду» - сказала Алена Кириллу и ушла в неизвестном направлении.

Продолжим. После того, как сотрудники полиции выяснили, что ребенок оказался на вокзале один, забили тревогу. К тому моменту Кирилл ждал маму уже примерно часа два.

- Инспекторы ОПДН майор полиции Анна Минаева и майор полиции Александр Хомлюк в кратчайшие сроки разыскали мать ребенка. Женщина вместе с новым знакомым распивала алкоголь во дворе дома, расположенного недалеко от станции, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Дмитрий Годяев, сотрудник пресс-службе УТ МВД России по ДФО. - Женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В отношении легкомысленной женщины полицейские составили административный протокол. С ней проведена профилактическая беседа, но, как оказалось, она ни к чему не привела.

Кирилла в целях безопасности направили КГБ УСО «Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Чтобы забрать ребенка, Алене нужно было лишь предоставить документ о том, что она протрезвела. Пятилетний мальчик до сих находится в центре. Дома он не было уже почти неделю. Мама за ним так и не вернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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