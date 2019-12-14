«Оконное» мошенничество: во Владивостоке компанию подозревают в обмане десятков клиентов почти на 3 миллиона рублей

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Как оказалось, одна из владивостокских фирм, которая занимается установкой окон, не выполняет условия договора. Это и стало причиной разбирательства правоохранителей.

Обманутые клиенты обратились в отделения полиции. На сегодня известно о 30 пострадавших. Ущерб, причиненный компанией своим клиентам, достиг 2,7 миллиона рублей.

- Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

По информации из сети, в офисе компании уже проходили обыски. Оперативники изъяли документацию, которая может помочь разобраться в обстоятельствах случившегося.

Если вы также, как и 30 клиентов, пострадали от действий оконной компании, обращайтесь в дежурную часть полиции, либо по телефону 02 (с мобильного – 102).