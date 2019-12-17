Премией «Звезда Дальнего Востока» наградили лучших работодателей, инвесторов, получателей «дальневосточного гектара»

Ежегодная общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится уже два года в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве». За это время ее лауреатами стали 48 человек. Цель премии – показать край как «территорию роста». О том, что Дальний Восток должен быть национальным приоритетом в развитии России заявил и президент страны Владимир Путин. В сентябре 2019 года он подписал национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Документ должен обеспечить темпы экономического роста, превышающие в полтора раза среднее значение по стране, повышение качества жизни населения Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского, а также остановку миграционного оттока. Нацпрограмма включает в себя и выдачу дальневосточного гектара, и льготную ипотеку под 2%, и разные формы соцпомощи. И те, кто готов работать над развитием края, вкладывать знания и инвестиции в Дальний Восток достойны особого поощрения и награды. Премию «Звезда Дальнего Востока» в 11 номинациях получили журналисты, добровольцы, представители медиа, бизнесмены, участники программы «Дальневосточный гектар».

Ежегодная общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится уже два года в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве».

За последние годы Дальний Восток стал одной из самых динамично развивающихся территорий. При господдержке на Дальнем Востоке реализуется 2094 инвестиционных проекта. Открыты 283 новых предприятия. Инвесторами вложено 788,5 млрд рублей. Создано более 43 тысяч рабочих мест. За всеми достижениями в социально-экономическом преобразовании Востока страны стоит совместная работа федеральных властей, регионов, бизнес-сообщества, прессы и общественности.

В этом году старт заявочной компании на премию был объявлен на полях ВЭФ-2019, а отбор проходит на региональном и федеральном уровнях. Поступило больше 150 заявок из всех регионов ДФО. Больше всего номинантов выдвинулось из Якутии, Амурской области, Приморского края. Уникальное обращение к финалистам премии было записано космонавтами с орбитальной станции МКС, при поддержке «Роскосмос». Приветствие лауреатам и гостям торжественной общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока» отправили из космоса находящиеся на международной космической станции герои Российской Федерации, летчики-космонавты РФ Александр Скворцов и Олег Скрипочка.

«Приветствуем гостей и номинантов премии «Звезда Дальнего Востока». Хотим пожелать всем, кто вкладывает свою душу и силы в развитие Дальнего Востока: идти тем же курсом, верить в свои силы, верить в том, что задуманное обязательно получится, верить в свою мечту так, как в свою мечту верили наши легендарные соотечественники – Константин Эдуардович Циолковский, Сергей Павлович Королев, Юрий Алексеевич Гагарин», - заявил космонавт Александр Скворцов.

В специальной номинации «Открытость» премия «Звезда Дальнего Востока» была вручена сразу нескольким медиаменеджерам. Ее получили руководители телеканалов: ГТРК «Дальневосточная» (Хабаровский край), ГТРК «Восток-24» (Приморский край), НВК «Саха» (Якутия); газет – «Амурская правда» (Амурская область), «Аиф Дальинформ» (Хабаровский край), «Комсомольская правда»; информационных агентств – Прима Медиа (Приморский край), ТАСС, «РИА Новости», Интерфакс. Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поблагодарил журналистов за освещение социальных и экономических преобразований, происходящих на Дальнем Востоке. «Мы понимаем, что наша работа невозможна без поддержки людей, без работы средств массовой информации», - подчеркнул он.

В номинации «Открытость» премия «Звезда Дальнего Востока» была вручена нескольким медиаменеджерам.

В номинации «Стратегическое развитие» победителям стала «Байкальская горная компания» (Забайкальский край), номинантами - «ВаниноТрансУголь» (Хабаровский край) и Кимкано-Сутарский горно-обогатительному комбинату (ЕАО).

Вручение наград в номинации «Стратегическое развитие».

Проекты этих компаний говорят сами за себя. «Байкальская горная компания» разрабатывает Удоканское месторождение меди. Строительство горно-обогатительного комбината даст работу более чем 2 тысячам людей и позволит трудоустроиться в смежных отраслях 20 тысячам специалистам. Компания «ВаниноТрансУголь» построит высокотехнологичный угольный терминал в Хабаровском крае. Это работа для 600 человек. Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат был построен для освоения месторождений железной руды. В компании трудятся более 1,6 тысяч человек.

«Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» отобрало проекты в номинации «Лучший гектар». Благодаря слаженной и профессиональной работе АРЧК «дальневосточный гектар» получили уже более 75 тысяч человек. Участки берут для строительства домов, под туристические и образовательные проекты, крестьянские фермы и теплицы. Из поступивших заявок на премию были отобраны три лучшие: проект по производству березового сока (Андрей Воротняк, председатель кооператива «Дальневосточная слобода», Хабаровский край), лауреатами - проекты организации выпечки хлеба (Андрей Шаплов, глава хозяйства «Хлеб Отец», Приморский край) и по круглогодичному выращиванию клубники под землей (Денис Меламед, Камчатский край). Награды вручил генеральный директор «Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» Сергей Ховрат.

Победителей в номинации "Лучший гектар" отобрало «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке».

Победителем номинации «Развитие территорий» стал АО «Хабаровский аэропорт», запустивший новый терминал. Старт его работе дал Президент России Владимир Путин в сентябре этого года на пятом ВЭФе. Лауреаты - группа компаний «Доброфлот» (проект по строительству рыбоперерабатывающего завода в ТОР «Большой Камень») и «Байкальская горная компания».

Победителем номинации «Развитие территорий» стал АО «Хабаровский аэропорт».

Победителем номинации «Иностранный инвестор» стала компания «КГК ДВ» (дочерняя компания холдинга KGK Group). Первое место было присуждено компании за проект по созданию фабрики по огранке алмазов во Владивостоке.

Победителем номинации «Иностранный инвестор» стала компания «КГК ДВ».

Представители малого и среднего бизнеса выдвигались на номинацию «Бизнес действие». Победителем стало производство лесного меда из Амурской тайги компании «Тайга Органика». Мед от компании был представлен на ВЭФ-2018 года лидерам Владимиру Путину и Си Цзиньпиню и оценен высоко.

Победителем в номинации "Бизнес действие" стало производство лесного меда из Амурской тайги компании «Тайга Органика»

В номинации «Управленец» были награждены руководители предприятий, показавшие максимальные личные результаты в улучшении социально-экономической и инвестсреды на Дальнем Востоке, успешном взаимодействии с Корпорацией развития Дальнего Востока. Дипломы были вручены управляющему директору группе компаний «Доброфлот» Александру Ефремову и генеральному директору компании «СЭЙБИЭМ» Анне Ивановой. Победителем стал Кудинову Дмитрию Евгеньевичу, генеральный директор компании «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» Дмитрий Кудинов.

Дипломы победителей в номинации "Управленец" были вручены управляющему директору группе компаний «Доброфлот» Александру Ефремову и генеральному директору компании «СЭЙБИЭМ» Анне Ивановой.

В номинации «Лучший работодатель» жюри оценило компании по нескольким критериям: вклад компаний в развитие человеческого капитала, реализация образовательных программ совместно с учебными заведениями региона, мероприятия по привлечению работников из других регионов, в том числе с использованием мер государственной поддержки, программы социальной ответственности. Дипломы номинации получили компании «Ургалуголь» (Хабаровский край) и «Русагро» (за реализацию проектов в Приморском крае». Статуэтка «Звезда Дальнего Востока» была вручена ГК «Колмар (Якутия). Сейчас в компании «Колмар» работает более 4,5 тысяч человек, а через два года численность удвоится. Как отметила председатель совета директоров компании Анна Цивилева «люди едут на предприятия «Колмар» - потому что компания предлагает, пожалуй, лучший социальный пакет на всем Дальнем Востоке».

Статуэтка «Звезда Дальнего Востока» была вручена ГК «Колмар (Якутия).

А вот лучшим в самой популярной номинации «Технологические новации» стал якутский проект «Медсеть» (электронный сервис для медучреждений). Лауреаты – приморский проект «Пентакан» (косметика из морских огурцов), якутский проект Enreport (электронный сервис для энергетических компаний).

Лучшим в номинации «Технологические новации» стал якутский проект «Медсеть».

В этом году при содействии Ассоциации волонтерских центров была организована специальная номинация «Доброволец». Лучшими признаны проекты из Республики Бурятия, Приморского края и Сахалина. Так, волонтеры Республики Бурятия представляют проект «Мусор из головы», цель которого изменить отношение людей к природе и своему мусору ответственно. Проект был удостоен статуса победителя номинации. В тройку лидеров вошел приморский проект «Не теряя минуты-2». Общественная организация «ПримПоиск», помимо поиска пропавших людей, занимается обучением населения разным методикам самого поиска. Как результат - данные о найденных живыми людей возросли на 70 процентов. Лауреатом стал сахалинский проект «Ангелы с крепкими руками». Он оказывает помощь парализованным и беспомощным старикам и инвалидам.

Как в свою очередь прокомментировал заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев: «Дальний Восток развивает не только Правительство России. Его развитие зависит от самих регионов, компаний, самих дальневосточников. Есть люди, вклад которых в развитие страны, Дальнего Востока, своей территории нельзя не отметить, сказать им «спасибо» - очень важно».