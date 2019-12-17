«Стою неприлично долго»: ГИБДД задержала автобусы на остановке «Маяк»

На остановке «Маяк» утром, 17 декабря, Госавтоинспекторы задержали пассажирские автобусы. Сотрудники ГИБДД требовали у водителей документы и осматривали машины, даже заглядывали под капоты. В это время пассажиры ждали свои автобусы на остановке. Информацией и снимками с редакцией поделились читатели «Комсомольской правды».

- Стою уже неприлично долго, не пускают автобусы на линию, несколько машин сняли. Водитель, которому разрешили выйти на маршрут, сухо сказал, что это была обычная проверка на состояние автобусов, - рассказала «Комсомолке во Владивостоке» читательница Елена.

Как удалось выяснить, администрация дальневосточной столицы к рейду отношения не имеет. До Госавтоинспекции на момент публикации дозвониться не удалось.