2019-12-17T04:55:02+03:00
Общество

«Стою неприлично долго»: ГИБДД задержала автобусы на остановке «Маяк»

У водителей проверяли документы, машины осматривали
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Информацией и снимками поделились читатели «Комсомольской правды»Информацией и снимками поделились читатели «Комсомольской правды»Фото: Олег БЕЛОВ
Изменить размер текста:

На остановке «Маяк» утром, 17 декабря, Госавтоинспекторы задержали пассажирские автобусы. Сотрудники ГИБДД требовали у водителей документы и осматривали машины, даже заглядывали под капоты. В это время пассажиры ждали свои автобусы на остановке. Информацией и снимками с редакцией поделились читатели «Комсомольской правды».

- Стою уже неприлично долго, не пускают автобусы на линию, несколько машин сняли. Водитель, которому разрешили выйти на маршрут, сухо сказал, что это была обычная проверка на состояние автобусов, - рассказала «Комсомолке во Владивостоке» читательница Елена.

Как удалось выяснить, администрация дальневосточной столицы к рейду отношения не имеет. До Госавтоинспекции на момент публикации дозвониться не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Раскрыта тайна происхождения русского народа
Откуда пошли славяне, чем они отличаются от остальных европейцев и есть ли разница между русскими, украинцами и белорусами? На эти вопросы нам ответил доктор химических наук, профессор, специалист в области ДНК-генеалогии Анатолий Клесов
«Из-за какого-то слова «чурка» сломали жизнь»: суд отказался оправдать учительницу, которая велела мигрантке учить русский язык
Ветерана труда из Новосибирской области, которая отработала в школе 40 лет, признали экстремистом. Причина - инцидент на родительском собрании
Готовы ли Вы учиться после 50 лет?
В России активно в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» реализуется Программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста
Новости 24
В Приморье вторую неделю ищут без вести пропавшего подростка с русыми волосами
Во Владивостоке началась регистрация на турнир по дворовому хоккею
В Black Star Burger во Владивостоке кормят бесплатно
Как в сказке: во Владивостоке пройдет ледовый бал
Приморцы могут бесплатно позвонить Деду Морозу
Так поднимем же за это стаканы с соком: Приморье – самый трезвый регион ДФО
Розничный бизнес Альфа-Банка признали лучшим
Следователи раскрыли убийство во Владивостоке
Распылил в лицо газ, избил, обокрал: уссурийца задержали по подозрению в разбое
«Ехать только на коньках, очень скользко»: утренний Владивосток сковали пробки
«Мы пошутили»: девушку силой затолкали в машину во Владивостоке
Женщина-врач создала ОПГ и продавала поддельные медицинские документы во Владивостоке
Декабрь, ты не здоров: во Владивостоке +3 и возможен дождь
Приморский океанариум в новогодние каникулы перейдет на праздничное расписание
Вышел лайнер из тумана: круизный сезон во Владивостоке закончился в аномально теплом декабре
Самолет из Москвы во Владивосток задержали на 9 часов
«Света нет, плита не работает – 19-ый век»: часть Владивостока останется без электричества
Бывший уголовник забил собутыльника черенком от лопаты в Приморье
600 патронов и ружья: ФСБ и полиция нашли боеприпасы у двух жителей села в Приморье
Центральную площадь Владивостока перекроют после инцидента с дрифтером и новогодней фигурой
На одной руке нет 2 пальцев, на другой – 3: в Приморье не могут найти Сергея
«Плюс» и никакого снега: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 16 декабря
"Даже столы с лавками": На Русском острове демонтировали популярное место отдыха
Восстановлению не подлежит: в мэрии прокомментировали состояние сбитой мышки за 700 тысяч
Бесплатный звонок на мобильный? Теперь – да
Иномарка выгорела дотла на одной из центральных улиц Владивостока
Подробности смертельного ДТП с автобусом в Приморье: водительница иномарки не справилась с управлением