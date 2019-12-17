Отмечаем «день жестянщика»: вслед за аномальным теплом в Приморье придут холода

Текущий декабрь в Приморье по праву можно назвать аномальным: в регионе властвуют слабо отрицательные или положительные температуры. Казалось бы, чего жаловаться? Однако капризная погода то и дело преподносит жителям Приморья сюрпризы в виде дождя и гололеда. Во вторник, 17 декабря, резкая смена настроения небесной канцелярии произойдет в течение одного дня.

В первой половине странного вторника в регионе ожидаются осадки: на побережье дожди, а на удалении от берега – мокрый снег. Осадки прекратятся к обеду, после чего в Приморье установится теплая погода – от 0 до -8 градусов. Во Владивостоке столбик термометра покажет +3 градуса, в Находке – 4 градуса выше ноля, в Уссурийске – 1 градус со знаком плюс. Но уже вечером температуры в регионе начнут падать.

- Во Владивостоке подмораживать начнет после 20 часов, в Находке несколько позже и вероятность гололеда будет велика. В крае, на перевалах, гололед так же вполне вероятен, - сообщил Борис Кубай, глава Примгидромета.

Один из наиболее зажигательных зимних праздников – «день жестянщика» - автомобилисты Приморья отмечают уже сейчас. Обледенение отмечается на многих дорогах Приморья. В социальных сетях пользователи сообщают о том, что трассы в Большом Камне больше похожи на стекло, аналогичная ситуация наблюдаются на Шаморовской трассе, где зафиксировано два случая съезда автомобилей с проезжей части. Пострадавших нет.

На следующий день, 18 декабря, в Приморье вторгнется холод, и температура воздуха упадет до -15 до -25 градусов. Местами синоптики обещают -30 градусов. Во Владивостоке столбик термометра будет показывать -8…-12 градусов.

Холод продержит жителей и гостей края в «заложниках» до 20 декабря включительно. Уже 21 числа мороз отступит и в приморье вновь потеплеет, возможны осадки.