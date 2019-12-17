2019-12-17T10:09:03+03:00
Общество

Недостроенному детскому садику на Зеленом углу во Владивостоке могут дать шанс в 2020 году

Врио-вице губернатора Приморья Наталья Бондаренко рассказала, при каких обстоятельствах новое дошкольное учреждение появится в микрорайоне
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Недостроенный детский сад на Нейбута могут ввести в эксплуатацию в 2020 году.Недостроенный детский сад на Нейбута могут ввести в эксплуатацию в 2020 году.Фото: Сергей БАЛАНОВ
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В эфире радио "Комсомольская правда - Приморье" врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента образования и науки Приморского края Наталья Валерьевна Бондаренко, отвечая на вопрос слушателей, рассказала о судьбе строительства детского сада в микрорайоне "Зеленый угол" в районе улицы Нейбута.

В микрорайоне еще не так давно активно велась стройка детского садика. Застройщиком выступила компания "Зеленый бульвар", которая должна была до конца 2019 года завершить проект, а администрация Владивостока - выкупить здание в муниципальную собственность. Но так случилось, что застройщик не сумел вовремя завершить проект, а запланированные в бюджете деньги были перераспределены на другие объекты национальной программы.

- Планируется ли достроить детский садик, и готов ли департамент образования включить данный объект в национальный проект на 2020 год, завершить его строительство и ввести в эксплуатацию? - спросила жительница микрорайона Катерина.

Запись в первый класс, охрана школ и аукцион на новогодние подарки – в эфире радио «КП» врио вице-губернатора Приморья Наталья Бондаренко

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- К сожалению, сейчас нельзя однозначно сказать, когда будет достроен этот детский сад, но проблему микрорайона мы знаем, там в любом случае требуется дошкольное учреждение и оно там будет. Да действительно, мы отправили заявку для того, чтобы включить достройку этого садика в национальный проект на 2020 год, - отметила Наталья Бондаренко.

Так выглядел недостроенный детский сад этой осенью. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Так выглядел недостроенный детский сад этой осенью.Фото: Сергей БАЛАНОВ

В случае положительного решения по заявке вопрос с достройкой и вводом в эксплуатацию детского сада будет решен, особенно учитывая тот факт, что застройщик продолжает возведение объекта, хоть и с меньшей интенсивностью. В том случае, если заявка на федеральном уровне не будет удовлетворена, финансовое бремя ляжет на плечи городского и краевого бюджетов. А это, по словам Натальи Бондаренко, не такая уж и простая задача, которая зависит от доходной части, ведь стройка новых детских садов - недешевое удовольствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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