Первый пришел: во Владивосток доставили один из двух электробусов

Во Владивосток прибыл один из двух электробусов ЛиАЗ-6274. Его разместили в городском троллейбусном депо. Со дня на день в столицу ДФО прибудет второй электробус, а на улице Новоивановской будет смонтирована зарядная станция.

Оба автобуса отечественного производства, они собраны собраны в этом году. Каждый электробус вмещает до 85 пассажиров, он оборудован печкой для отопления и кондиционером. В нем также установлена система ГЛОНАСС и специальное светодиодное табло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/747425" frameborder="0"></iframe> Погрузка электробусов в Москве.

По словам начальника управления транспорта Александра Иванова, сейчас важно протестировать электробусы, попробовать их в эксплуатации. Если они покажут себя с хорошей стороны, то электрический транспорт Владивостока получит вторую жизнь. А это значит, что и на других маршрутах в будущем может появиться современный общественный транспорт.

Кстати

В эфире радио "Комсомольская правда - Приморье" Александр Иванов рассказал, что после пробного тестирования новые электробусы представят жителям Владивостока на центральной городской площади.

- После того, как будет установлена зарядная станция, а электробусы будут испытаны, мы устроим для жителей и гостей Владивостока на центральной площади города презентацию. Мы расскажем о преимуществах этого электрического транспорта, его особенностях, а также продемонстрируем его на деле, - добавил Александр Иванов.

Все, что вы хотели знать об автобусной реформе во Владивостоке в эфире радио «Комсомольская правда» 00:00 00:00

Контракт на поставку во Владивосток двух электробусов ЛиАЗ-6274 заключили 29 июля этого года. Электробусы будут курсировать по маршруту Луговая – Железнодорожный вокзал. Ультрабыструю зарядную станцию установят на улице Новоивановской.

Справка "КП"

ЛиАЗ-6274 - первый полностью низкопольный электробус российского производства. Разработан на базе модели низкопольного автобуса ЛиАЗ-5292, серийно выпускаемого с 2004 года. По состоянию на декабрь 2019 года выпущено 103 экземпляра, 100 из которых эксплуатируется в Москве, один в Тюмени, еще два готовятся к работе на дорогах Владивостока.