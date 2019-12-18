Экс-губернатор Сахалина Хорошавин таинственно исчез из СИЗО

Адвокаты потеряли бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, который обвинен в многомиллионных взятках. Причем не только в рублях, но и в долларах. Бывшего главу региона ищут уже месяц – 18 ноября был последним днем, когда опальный чиновник точно находился в СИЗО островной столицы.

ПОТЕРЯЛСЯ ГУБЕРНАТОР

- Моего подзащитного эпатировали периодически в СИЗО Хабаровска, но примерно через неделю всегда возвращали. 18 ноября он покинул следственный изолятор Южно-Сахалинска и с тех пор не знаем ничего о его местонахождении. В Хабаровске моего подзащитного нет, - рассказал «Комсомолке» Евгений Балабас, адвокат Александра Хорошавина.

Защитник опального губернатора добавил, что господин Хорошавин нуждается в лекарствах и сейчас лишен возможности их получать.

- У моего подзащитного есть возрастные и хронические заболевания – сердце, давление. Родственники или мы – адвокаты – передавали ему лекарства. Человек уже месяц сидит без препаратов, которые он принимает каждый день, - сообщил Евгений Балабас.

Защита экс-главы региона сейчас готовится к суду по уголовному делу о выборах в городскую думу Южно-Сахалинска 2014 года, поэтому адвокатам необходимо присутствие господина Хорошавина. Однако с материалами дела бывший губернатор до конца ознакомиться не успел, хотя сроки вышли в конце октября.

200 КИЛОГРАММОВ ДЕНЕГ И РУЧКА С БРИЛЛАНТАМИ

С обысками к Александру Хорошавину пришли в 2015 году. Их подробности поразили всю страну: кроме стандартных элитных машин и квартир, золотая ручка с двумя тысячами бриллиантов за 36 миллионов рублей, 200 килограммов денег в различной валюте – один миллиард рублей, около тысячи ювелирных украшений и 195 эксклюзивных наручных часов общей стоимостью 602 миллиона рублей.

У Хорошавина нашли 200 килограммов денегФото: Оперативная съемка

Уголовное дело возбудили по статье «Получении взяток и легализации преступных доходов в составе преступной группы». Господина Хорошавина подозревали в получении 5,6 миллиона долларов при заключении контрактов на строительство четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 по федеральной целевой программе. Чиновника взяли под стражу.

25 марта президент РФ отстранил Александра Хорошавина от должности губернатора Сахалинской области. Формулировка – в связи с утратой доверия.

У опального чиновника изъяли около тысячи ювелирных украшенийФото: Оперативная съемка

И только 9 февраля 2018 года суд признал экс-губернатора виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Господина Хорошавина ощтрафовали на полмиллиарда рублей и лишили всех государственных наград. Обжаловать приговор не удалось.

Бентли Хорошавина продавали с торгов. Фото: Росимущество

По материалам второго дела, возбужденного по статье «Получение взяток», опальному чиновнику вменяется совершение 13-ти преступлений в составе преступной группы и одного преступления по приготовлению к получению взятки. По версии следствия, происходило это во время предвыборной кампании выборов депутатов гордумы Южно-Сахалинска и мэра областного центра в 2014 году. Уголовное дело составляет 100 томов.

В распоряжении экс-губернатора было почти 200 эксклюзивных наручных часовФото: Оперативная съемка

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Хорошавин нашелся! Весь месяц он находился в СИЗО Хабаровска и во вторник, 17 декабря, вернулся на Сахалин.

«Во вторник Хорошавина привезли из Хабаровска. Сейчас он находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска», - приводит слова сотрудника пресс-службы УФСИН по Сахалинской области РИА Новости.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ИЗЪЯТОГО В СЕМЬЕ ХОРОШАВИНА

Иск заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в интересах Российской Федерации к Хорошавину Александру Вадимовичу, Хорошавину Илье Александровичу, Хорошавиной Ирине Анатольевне об обращении имущества в доход государства удовлетворить. Обратить в доход государства следующее имущество:

1. Квартиру по адресу: г. Москва, Дмитровский пер., д. Стоимостью 132 348 370 рублей.

2. Машино-место площадью 17,8 кв м по адресу: г. Москва, Дмитровский пер., д. 7, стоимостью 313 893, 03 рублей.

3. Машино-место площадью. 21,8 кв м по адресу: г. Москва, Дмитровский пер., д. 7, стоимостью 384 430, 79 рублей.

4. Квартиру по адресу: г. Москва, Университетский пр., д.16, кв. 74, стоимостью 39 792 527, 04 рублей.

5. Машино-место площадью 15,9 кв м Университетский пр., д. 16, стоимостью 204 000 рублей.

6. Квартиру по адресу: г. Москва, Мичуринский пр., д. 7, стоимостью 59 245 643, 49 рублей.

7. Машино-место площадью 16,5 кв м по адресу: г. Москва, Мичуринский пр. д.7, стоимостью 587 729, 50 рублей.

8. Машино-место площадью 14,3 кв м по адресу: г. Москва, Мичуринский д. 5 корп.3 стоимостью 509 365 57 рублей.

9. Квартиру по адресу : г. Москва, Ленинский пр., д. 74, кв. 40, стоимостью 17 501 042 рублей.

10. Машино-место площадью 17,9 кв м по адресу: г. Москва, Ленинский пр. д 85.

11. Жилой дом площадью 935,8 кв м по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Успенское, ЗАО «Московский конный завод N 21», стоимостью 59 132 050, 97 рублей.

12. Нежилое здание площадью 172,1 кв м по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Успенское, ЗАО «Московский конный завод N 21», стоимостью 4 465 082, 87 рублей.

13. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 800 кв м по адресу: Московская область, Одинцовский район, c. Успенское, участки Московского конного завода N 21, стоимостью 4 103 936 рублей.

14. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 800 кв м по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Успенское, участки Московского конного завода N 21, стоимостью 4 103 936 рублей.

15. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 311 кв м по адресу: Московская область, Одинцовский район, c. Успенское, участки Московского конного завода N 21, стоимостью 1 595 405, 12 рублей.

16. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 176 кв м по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Успенское, участки Московского конного завода N 21, стоимостью 902 865, 92 рублей.

17. Автомобиль Мерседес-Бенц S63 AMO 4MA TIC, стоимостью 11 036 097рублей.

18. Автомобиль Бентли-Континенталь GT 2014 года выпуска, стоимостью 13 300 000 рублей,.

19. Автомобиль Бентли Мулеан, 2012 года выпуска, стоимостью не менее 10 000 000 рублей.

20. Автомобиль Лексус LX 70 2013 года выпуска, стоимостью не менее 3 500 000 рублей.

21. Автомобиль Лексус LX 570 2010 года выпуска, стоимостью не менее 2 500 000 рублей

22. Автомобиль ГАЗ -21 1968 года выпуска, стоимостью не менее 2 336 097 рублей (регистрационный знак А 001 АА 65).

23. 388 800 швейцарских франков.

24. 217 700 английских фунтов стерлингов.

25. 6 095 840 долларов США.

26. 727 570 евро.

27. 280 765 479 рублей.

28. Ювелирные изделия и ценности на общую сумму 134 658 100 рублей.

29. Часы на общую сумму 602 183 001 рублей.

По самым грубым подсчетам состояние бывшего губернатора Сахалина составляло почти ДВА МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ.

Или, если быть более точным, то 1 829 755 862 рубля.

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