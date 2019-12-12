«Ушла в бизнес, потому что не умею подчиняться»

Оксане Орловой 48 лет. Весной 2019-го она решилась на важный шаг - бросить работу и начать свой бизнес. Вот так, с нуля. Теперь она сама себе начальник, сама себе бухгалтер и сама себе мерчандайзер. Быть универсальным «солдатом» и уметь делать все - очевидно, что сложно. Однако Оксана ни о чем не жалеет и бросать трудное, но свое дело не собирается. Корреспонденту «КП» Оксана рассказала, с чего все начиналось и что нужно знать молодым предпринимателям о мире бизнеса.

- Оксана, расскажите, кем работали до того, как решились на свое дело?

- С 2011 года я работала на заводе «Прогресс» в должности технолога контроля электрических авиационных систем. Проработала там довольно-таки долго - почти восемь лет. Работа была интересная, но сложная. В общем меня она устраивала, потому что тогда у меня был на руках маленький ребенок, за плечами развод, а благодаря трудоустройству мне полагался весь соцпакет.

- Почему тогда решили все-таки уйти с работы?

- На самом деле все эти восемь лет работы на заводе я чувствовала жуткий дискомфорт. Причина, скорее всего, в том, что я просто не умею подчиняться. Наступает такой момент в жизни, когда ты понимаешь, что больше не хочешь работать на кого-то. Вот у меня этот момент был практически всегда, но смогла решиться на такой кардинальный шаг лишь в этом году. И вот сейчас я сама себе велосипед и подчиняюсь только себе.

- Какой у вас сейчас бизнес и на каком он этапе развития? Расскажите свою историю startup?

- Весной этого года я ушла с завода. Примерно в это же время моя родственница решала, кому сдать в аренду торговый павильон на рынке. Я подумала: почему бы и нет, это шанс, и надо действовать. Поставила для себя задачу - заняться продажей колбас и сыров.

По рекомендации знакомых обратилась в центр «Мой бизнес». Там мне очень помогли с документацией и консультацией. Все доходчиво объяснили и рассказали о системах налогообложения. Все абсолютно бесплатно, я даже госпошлину не платила.

Не скрою, было страшно, вот так, в одиночку делать бизнес. Страшно - это нормально. Но в этом деле нужно бояться и делать. Многих нюансов, разумеется, я не знала. Интернет здесь в помощь. Там есть практически вся информация. В процессе я поняла, что мне нужны знания практически всех сотрудников организации: бухгалтера, продавца, директора и товароведа. Но мы ведь всю жизнь чему-то учимся, поэтому абсолютно все пробелы можно восполнить.

Летом мы завершили все работы по оснащению павильона и уже в сентябре начали продажи. Пока бизнес молодой, и прибыль не такая большая, я тут за всех - и за начальника, и за уборщицу. Зато сразу понимаешь, что нужно покупателям. За несколько месяцев выяснилось, что кроме колбас и сыров людей интересуют полуфабрикаты и рыба. Так мой ассортимент разбогател. Пока очень много расходов, но ведь это только начало. Дальше - больше.

- Оксана, расскажите, пожалуйста, какие, на ваш взгляд, плюсы и минусы ведения своего бизнеса?

- Ну здесь все очевидно. Плюс в том, что ты сам себе начальник. Никто тебе не сделает выговор за то, что ты опоздал на работу или не выполнил план за день. Плюс в том, что ваш бизнес - полностью ваше дело. И именно вы сами в таком случае строите свою жизнь. Минус заключается в том, что ты берешь ответственность за все и первое время выполняешь огромный объем работы. Я, например, работаю каждый день, с утра до вечера и без выходных. Все это я еще и совмещаю с ролью мамы. Мой сын студент, а дочка пошла в 5-й класс.

Иногда я себе позволяю приходить в магазин позже положенного. На старте нужно быть готовым к тому, что расходы будут выше доходов. Кредит, покупка техники, продукции - все это неизбежно, но никакие минусы не сравнятся с тем, что теперь вы сами создаете свое будущее.

Адрес: г. Арсеньев, магазин «Гурмания», ул. Островского, 4а.

Центр "Мой бизнес" помог Оксане с оформлением документации и налогообложением. Фото предоставлено центром "Мой бизнес".

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