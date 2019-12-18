Да будет снег: синоптики назвали дату мощного циклона, который взял курс на Владивосток

Аномальный декабрь то радует жителей Приморья плюсовыми температурами, то заставляет вспомнить, что на дворе все-таки зима. Снега катастрофически мало, поэтому сейчас одно из самых заветных желаний на праздник – осадки, которые украсят белоснежным покрывалом городскую архитектуру. У синоптиков на этот счет есть хорошие новости. Снег будет. И совсем скоро.

По данным портала «Расписание погоды», 23 декабря, в понедельник, во Владивостоке прогнозируется снегопад. Осадки начнутся примерно в десять утра и будут идти до 16:00. Дальше в дальневосточной столице будет переменная облачность. Дневные температуры в пределах -8-9 градусов, но из-за холодного северного ветра ощущаться будут все -15 градусов. Не исключено, что в город снова заглянет туман. Видимость составит не больше 9 километров.

Если верить интерактивной карте windy, то осадков будет не очень много – до 0,4 сантиметра. К вечеру 23 декабря порывы ветра достигнут 26 метров в секунду. В общем за снег нам придется заплатить теплом.

Пока неизвестно пойдет ли снег в сам Новый год, но хочется верить, что подарок от погоды на следующей неделе – не единственное, что уготовила нам природа.