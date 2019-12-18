Пакет на голову и электрошок: сахалинские полицейские девять часов пытали женщину ради признания в краже

Жестокие полицейские девять часов истязали женщину, цель – выбить признание в краже денег. Николай, Илья и Евгений (все имена изменены – прим. ред.) выбрали методы, которые часто используют в фильмах про мафиози: жертву приковывали, лишали кислорода, били, причем не только руками, но и электрошоком.

Все происходило 10 ноября 2015 года. Трое оперуполномоченных полиции Южно-Сахалинска пытали Марину (имя изменено) с 13:00 до 22:00 часов. Правоохранители держали жертву в наручниках и, пользуясь беспомощностью женщины, били по разным частям тела. Полицейские надевали Марине на голову пакет, а когда та начинала задыхаться, снимали.

В таком аду Марина провела девять часов. Женщину били электрошоком, прессинговали не только физически, но и морально, угрожали, что ее изнасилуют неизвестные. Таким образом полицейские надеялись, что Марина признается в причастности к краже денег. Мучители не сомневались: женщина виновата.

Что происходило дальше – история умалчивает, но «Комсомолка» попытается узнать все подробности полицейского произвола. В итоге полицейских задержали, возбудили уголовные дела: мучителей судили по одной статье «Превышение должностных полномочий», но по разным подпунктам. Евгению вменялось «применение насилия или угроза его применения», Николаю и Илье добавили «применение оружия или специальных средств».

- Государственным обвинителем представлены доказательства, изобличающие подсудимых. Суд приговорил виновных к 4 годам 6 месяцам, 4 годам и 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также осужденные лишены права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года, - рассказал представитель прокуратуры Сахалинской области.

Приговор в законную силу еще не вступил.