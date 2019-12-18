2019-12-18T11:43:16+03:00
Происшествия

Пакет на голову и электрошок: сахалинские полицейские девять часов пытали женщину ради признания в краже

Правоохранители били жертву и угрожали изнасилованием
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Комментарии: comments9
Женщину били электрошоком, угрожали, что ее изнасилуют неизвестныеЖенщину били электрошоком, угрожали, что ее изнасилуют неизвестныеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Жестокие полицейские девять часов истязали женщину, цель – выбить признание в краже денег. Николай, Илья и Евгений (все имена изменены – прим. ред.) выбрали методы, которые часто используют в фильмах про мафиози: жертву приковывали, лишали кислорода, били, причем не только руками, но и электрошоком.

Все происходило 10 ноября 2015 года. Трое оперуполномоченных полиции Южно-Сахалинска пытали Марину (имя изменено) с 13:00 до 22:00 часов. Правоохранители держали жертву в наручниках и, пользуясь беспомощностью женщины, били по разным частям тела. Полицейские надевали Марине на голову пакет, а когда та начинала задыхаться, снимали.

В таком аду Марина провела девять часов. Женщину били электрошоком, прессинговали не только физически, но и морально, угрожали, что ее изнасилуют неизвестные. Таким образом полицейские надеялись, что Марина признается в причастности к краже денег. Мучители не сомневались: женщина виновата.

Что происходило дальше – история умалчивает, но «Комсомолка» попытается узнать все подробности полицейского произвола. В итоге полицейских задержали, возбудили уголовные дела: мучителей судили по одной статье «Превышение должностных полномочий», но по разным подпунктам. Евгению вменялось «применение насилия или угроза его применения», Николаю и Илье добавили «применение оружия или специальных средств».

- Государственным обвинителем представлены доказательства, изобличающие подсудимых. Суд приговорил виновных к 4 годам 6 месяцам, 4 годам и 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также осужденные лишены права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года, - рассказал представитель прокуратуры Сахалинской области.

Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я боролся с наркотиками и коррупцией. Мы жили счастливо»: Отец 8 детей, обвиняемый в изнасиловании дочери, рассказал об оружии и надругательствах
Супруги рожали малышей дома в ванной и никогда не водили их в школу. Глава семейства объяснил это их безопасностью [видео]
Восемь братьев и сестер никогда не ходили в школу и семь лет терпели изнасилования
Глава семейства любил наряжаться в военный китель Николая II, а детей в одежду царских времен. Его женой была двоюродная сестра, которую родственники 20 лет считали пропавшей [видео]
Новости 24
Матросы компании Глеба Франка, переехавшей во Владивосток, получают до 200 тысяч рублей в месяц
На федеральной трассе в Приморье пешехода дважды сбили на «зебре»
Сотрудница «Росгосстраха» обворовывала клиентов и компанию в Приморье
Маленькое ДТП с большим участником парализовало центральную дорогу во Владивостоке
В аварии на приморской трассе погиб старший следователь Хорольского района
За год во Владивостоке успели отремонтировать 32 лестницы
Больше тысячи китайцев въехали нелегально в Приморье по поддельным документам
Тяга к знаниям: ученикам владивостоксой школы приходится ползком добираться на уроки
В Приморье ограбление «цветочного» с игрушечным пистолетом закончилось тюремным сроком
"Любезно стоим": владивостокцы о 4-балльных пробках
Известная в Приморье сеть супермаркетов разыгрывает путевки в несуществующую страну
Синоптики рассказали о потенциально опасной погоде в Приморье
Приморца едва не погубила любовь к рыбалке
Новые окна установлены в детских садах Врангеля благодаря помощи Фонда «Восточный Порт»
В Приморье вторую неделю ищут без вести пропавшего подростка с русыми волосами
Во Владивостоке началась регистрация на турнир по дворовому хоккею
В Black Star Burger во Владивостоке кормят бесплатно
Как в сказке: во Владивостоке пройдет ледовый бал
Приморцы могут бесплатно позвонить Деду Морозу
Так поднимем же за это стаканы с соком: Приморье – самый трезвый регион ДФО
Розничный бизнес Альфа-Банка признали лучшим