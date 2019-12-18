В Приморском океанариуме появился номер с девушкой и белухами, аналогов которому в России нет

Двери дельфинария в Приморском океанариуме чуть больше месяца были закрыты для посетителей - с 11 ноября по 16 декабря проводили профилактический ремонт бассейна. За это время тренеры мормлеков решили подготовить новую программу выступлений. Морж Миша научился выдувать мыльные пузыри и играть в ладушки, улучшил навыки пения и танцев. У дельфинов, как и у китов, произошла настоящая любовная драма. О последних новостях подводного мира подготовил материал корреспондент «КП-Владивосток».

Новую шоу-программу тренеры морлеков держали в тайне даже от своих коллег. «Ходили все такие загадочные, интриговали нас», - рассказывают работники океанариума. Первый показ (генеральная репетиция) был назначен на 17 декабря. Продажа билетов открылась в тот же день, поэтому гостей собрался не полный зал. В основном, сотрудники учреждения и журналисты.

Первыми на водной арене появились самые крупные млекопитающие океанариума - белухи. Под романтичную песню из «Титаника» киты выплывали из воды, катали на спине тренеров, помогали им выполнять акробатические упражнения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/750371" frameborder="0"></iframe> В Приморском океанариуме появился номер с белухами, аналогов которому в России нет.Анастасия ДОРОЖНЯК

Девушку-тренера из видео зовут Елизавета, ей всего лишь 20 лет. В океанариуме она работает восьмой месяц. За это время она успела сильно полюбиться белым китам (шутит, что подкупила их рыбой). Вместе с ними она выполняет сложнейший элемент, который, на минуточку, нигде в России зрители могут больше не увидеть.

- В других дельфинариях встают на животное, да. Это не ново. Но вот колечко, где я кручусь, как балерина в шкатулке - это наша задумка, - рассказывает Елизавета Чижова, тренер морских млекопитающих.

С приходом Лизы программа выступлений в дельфинарии стала лиричней. Любовная лихорадка постигла и тихоокеанских афалинов. Дельфин Вася, не постеснявшись зрителей, пригласил Есю на медленный танец. Боне пары не досталось – пришлось ему одиноко танцевать с букетом. Вот что значит третий лишний.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/750365" frameborder="0"></iframe> Дельфины станцевали под романтичную музыку.Анастасия ДОРОЖНЯК

Но были и зажигательные танцы - дельфины исполнили рок-н-ролл прямо на помосте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/750363" frameborder="0"></iframe> Дельфины станцевали на помосте.Анастасия ДОРОЖНЯК

Во время ремонта бассейна любимец публики морж Миша также не сидел сложив, что называется, ласты: осваивал методику выдувания мыльных пузырей. Как нам по секрету рассказали сотрудники океанариума, от своей новой программы, морж в восторге. На тренировках любит лопать пузырьки. При этом надо сказать, что при зрителях подобных вольностей он себе не позволял. Настоящий профи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/750370" frameborder="0"></iframe> Миша научился выдувать пузыри.Анастасия ДОРОЖНЯК

– А, вообще, публику Миша обожает. Я даже замечал, что, когда зал пустой, выступает он крайне лениво и предпочитает свалить в воду, - рассказывает Антон, тренер Миши. – Мы его никогда не заставляем выступать, если он не хочет. Даем ему посидеть, отдохнуть, поэтому зрителей прошу с пониманием отнестись, если он вдруг не выходит.

Антон тренирует Мишу уже два годаФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Да и, в общем, по словам Елены Поддубной, начальника отдела общественных связей Приморского океанариума, у них гуманитарный подход, а не дрессура.

- Мы никогда не подавляем животное, поэтому и программы бывают короткие. Миша всегда сам решает, сколько он будет выступать. Наши тренеры всегда говорят, что главный принцип социализации - когда животное не просто работает, а проводит время с человеком. Не за что-то, а просто так, потому что любит его. И наши абсолютно все играют со своими тренерами, все, - делится эксперт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/750368" frameborder="0"></iframe> Миша исполнил танец живота.Анастасия ДОРОЖНЯК

Кстати, как признаются тренеры океанариума, животные, в особенности белые киты и дельфины, любит похитрить во время выступлений.

- Они знают, когда проходит тренировка, а когда представление - понимают по вибрациям от музыки. Со зрителями мормлеки могут похалтурить. Где-то чуть ниже прыгнуть, где-то не докрутиться. Потому что, во-первых, понимают, что повторять элемент их не попросят, а, во-вторых, думают, что тренер не заметит. Ведь мы не только на них смотрим, но еще и взаимодействуем со зрителями, показываем себя, - рассказал Антон Брыков, старший тренер по работе с млекопитающими.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/750361" frameborder="0"></iframe> Тихоокеанские афалины помогали своим тренерам выполнять акробатические трюки.Анастасия ДОРОЖНЯК

Высокий интеллект белух подтверждает и легендарная история, приключившаяся в приморском дельфинарии. Как-то четыре белых кита создали настоящую ОПГ.

- Да, у нас была ситуация, когда у нас коллективно сбежали белухи из своего домашнего вольера в главную чашу. Они работали в команде, сообща. Две белухи подплыли и, зубами отогнув решетку, пропустили остальных, а потом сами выскочили, - поведал забавную ситуацию тренер Северин Леунов.

В новом году тренеры обещают выполнять еще больше акробатических трюковФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Посмотреть на выступления морских животных в Приморском океанариуме можно уже с сегодняшнего дня в штатном режиме: в 11.00 и 15.00 часов. После Нового года тренеры обещают добавить в программу еще больше сложных акробатических элементов.