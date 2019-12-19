Снежный бум в подарок к Новому году: синоптики уточнили прогноз по двум циклонам, «угрожающим» Владивостоку

Накануне специалисты сообщили о том, что 23 декабря, в понедельник, в дальневосточной столице ожидаются осадки. Согласно интерактивным картам, циклон принесет небольшое количество осадков – 0,4 сантиметра. Позже сведения о снегопаде подтвердил и главный синоптик Приморья Борис Кубай. Как отмечают в пресс-службе Примгидромета, атмосферные фронты проходят над регионом практически каждую неделю. Такое природное явление как раз выпадает на 23 число. Осадки прогнозируются из-за слабого циклона, который находится над Японским морем.

- В южной половине края ночью и утром, 23 декабря, пройдет, в основном, небольшой снег,- говорит Борис Кубай, глава Примгидромета. - Во Владивостоке снег пойдет в районе полуночи и прекратится после 7 часов утра. В Находке и Партизанске пойдет на пару часов позже и закончится после 10 часов утра.

Вместе с циклоном в регион придет похолодание. Аномального для декабря «плюса» уже не предвидится. Повсеместно будет отрицательная температура воздуха.

Однако если изначально речь шла лишь об одном циклоне, то сейчас уже о двух. Больше циклонов – больше снега.

- Не исключено, что ориентировочно 26 декабря над Японским морем будет проходить очередной небольшой циклон, который своим небольшим снегом снова может задеть южную половину края, - отметил Борис Кубай.

По данным специалистов, во Владивостоке к концу месяца днем похолодает до -15 градусов, а в крае будет и вовсе ниже -30 градусов.

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