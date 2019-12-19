Приморцам предлагают присоединиться к Марафону добра

Организаторы ледового полумарафона Honor Vladivostok Ice Run запускают благотворительную акцию – «#МарафонДобра» (18+). Участником акции может стать любой желающий, готовый совершать добрые дела, например, сдать раздельный мусор или помочь бездомным животным, и получить за это призы и скидки на ледовый забег.

«Мы хотим поощрять желание горожан включаться в наше благотворительное движение. Участвуя в марафоне добра, можно не только выиграть классные призы, и получить скидку до 50% на участие в наших мероприятиях. Самое главное, можно сделать этот мир чуточку лучше. Не зря говорят: «Хочешь изменить мир – начни с себя!» - поделились организаторы акции, беговой клуб RunDnsRun.

По словам оргкомитета, акция продлится с 16 декабря по 15 февраля, а главная идея марафона добра – показать приморцам, что творить добро легко и приятно. Участникам проекта предлагают получить книгу добрых дел и выполнить одно или все задания из списка и получить за каждое накопительную максимальную скидку до 50% на Юбилейный ледовый полумарафон Honor Vladivostok Ice Run:

- Стать донором ГБУЗ Краевой станции переливания крови во Владивостоке и филиалах по Приморскому краю, а также в филиалах: в Находке и Уссурийске. В подарок – скидка 15% при регистрации на любую дистанцию ледового полумарафона.

- Организовать у себя дома раздельный сбор отходов и получить скидку 15%.

- Помочь пушистым друзьям фонда «Умка». Можно привезти зверушкам корм и получить скидку 10%, а если вы давно мечтали завести себе четвероногого друга – сейчас самое время. Тем, кто заберет на попечение питомца фонда, получит скидку 20%.

- Позвонить по телефону Владмама — Ольге Романовой и записаться на любое благотворительное мероприятие фонда “Владмама”. За эту активность организаторы дают скидку 20%.

- Позвонить по телефону 260-43-14 и стать волонтером программы «Азбука интернета» или «Мобильная грамотность» от Приморского центра соцобслуживания населения. Участвуя в этом проекте, вы сможете помочь людям старшего поколения освоить интернет или навыки пользования мобильным телефоном. По завершении волонтерства можно будет получить скидку 50%.

Книгу добрых дел можно получить в любой организации, участвующей в Марафоне добра. О подробностях акции организаторы рассказали на сайте события. А для того, чтобы как можно больше людей узнали о возможности творить добро, организаторы предлагают выкладывать фото в соцсетях с тегом #марафондобра и #книгадобрыхделRDR.

Юбилейный Honor Vladivostok Ice Run пройдет во Владивостоке 22 февраля 2020 года.

Часть участников побегут классическую полумарафонскую дистанцию длиной 21,1 км, для желающих посоревноваться на более короткой дистанции будут доступны забеги на 5 и 10 км, а самые маленькие участники пробегут 500 метров и 1 км. Призовой фонд мероприятия: 500 тысяч рублей, а абсолютным победителям в каждой категории будут предоставлены стильные призы от генерального партнера – бренда HONOR.

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