В преддверии юбилейной пресс-конференции Владимира Путина расскажем, как изменилась жизнь в Приморье

19 декабря в Москве состоится ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина, на которой глава государства ответит на вопросы журналистов. В этом году участниками масштабного медийного события станут почти 2000 представителей СМИ. Свои вопросы президенту попытаются задать и приморские журналисты, как минимум двоим из них уже удавалась пообщаться с президентом ранее. Перед началом мероприятия, которое состоится ровно в полдень по столичному времени, вспомним о прошлогодних участниках и расскажем, какие проблемы удалось решить за год, а какие остались в подвешенном состоянии.

Аккредитацию на Большую пресс-конференцию президента, которая в этом году проводится в 15 раз, получили сразу 5 журналистов из Приморья. Среди них скандально-известная Мария Соловенько, запомнившаяся своим – спасибо, Вова. Сотрудница «Народного вече» попытается снова задать вопрос главе России. Второй год подряд на конференцию приезжает и Екатерина Харина – ведущая телеканала «Телемикс» из Уссурийска. Корреспонденту «КП»-Владивосток» удалось пообщаться с коллегой и узнать, как изменилась жизнь в родном городе Екатерины после прошлого визита, а также какой актуальный вопрос журналист планирует задать президенту.

– Один из самых основных вопросов, который волнует многих жителей Уссурийска и, который хотелось бы задать президенту – о сокращении количества факультетов и преподавателей соответственно в Школе педагогики Дальневосточного федерального университета. Мы теряем приток населения, в частности молодежь, а главное – наш регион вообще может остаться без учителей. В крае единственный педагогический институт. При этом решить вопрос можно только на федеральном уровне, – отметила Екатерина Харина.

На прошлой пресс-конференции Екатерина обратилась к президенту с комплексным вопросом по развитию Приморского края, возможности присоединения Сахалина, а также проблеме газифицирования Уссурийска. Несмотря на то, что тему газификации глава государства не затронул, ситуация в регионе все же изменилась. Буквально в начале декабря ветку газоотведения Уссурийска подключили к действующему магистральному газопроводу «Сахалин - Хабаровск – Владивосток». В город начало поступать «голубое топливо», до конца текущего года планируется перевести на газ 5 котельных.

– В наш город пошел газ, скоро запустим котельные, которые будут отапливать отдельные микрорайоны. Можно сказать, что в целом в Приморье за этот год многое изменилось, продолжилось благоустройство, особенно, когда появился новый губернатор Олег Кожемяко. У нас в городе отремонтировали многие дороги, – поделилась телеведущая.

Среди участников прошлогодней конференции был и общественник Сергей Мильвит, который задал Владимиру Путину целый ряд вопросов, отметившись, пожалуй, самым длинным выступлений. В этом году Мильвит не поехал в Москву, однако его заслугой можно назвать освещение сразу нескольких актуальных для города проблем – закрытие школы на Снеговой и консервацию недостроенного спорткомплекса в районе Снеговой Пади.

Школа № 55, расположенная на Снеговой, 35 была закрыта в 2013 году. Из-за малочисленности учеников, здание переоборудовали в Центр спортивной подготовки населения. Однако жители микрорайона надеялись вернуть родную школу и их просьбы оказались услышаны. В муниципальном учреждении прошел комплексный ремонт, специалисты заменили окна, двери, восстановили кровлю, спортивный зал, кабинеты и саму территорию. Вскоре в школьные стены вернутся ученики.

– Работы уже завершились. Сейчас завозится мебель, монтируется оборудование, проходят последние приготовления перед учебным процессом, – рассказала «Комсомолке2 специалист пресс-службы администрации Владивостока Елена Богданова.

Не остался без внимания и прошлогодний вопрос к президенту о недостроенном физкультурно-оздоровительном комплексе, расположенном в районе Снеговой Пади. Проблемный объект сначала законсервировали, выделив на это 10 миллионов рублей из городского бюджета. На прошлой неделе стало известно о новом аукционе усовершенствованию уже имеющегося проекта спорткомплекса. Подрядчику предстоит выявить реальный объем работ, а также внести соответствующие изменения в документацию. Победителя аукциона, максимальная стоимость которого 11,9 миллионов рублей, специалисты МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» объявят 30 декабря.

На участие в 15-ой пресс-конференции с Владимиром Путиным подали заявки 1895 журналистов со всей России. Как сообщают коллеги из Москвы, журналистов уже запустили в здание правительства и рассадили в зале. «Комсомолка» следит за развитием событий.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия 00:00 00:00

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