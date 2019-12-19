Владивосток примет участие в акции "Дальний Восток без ВИЧ"

Акция "Дальний Восток без ВИЧ" состоится в эту пятницу, 20 декабря в синем зале кампуса ДВФУ. К участию в акции приглашают студентов, представителей молодежных объединений и просто неравнодушный к проблеме ВИЧ граждан.

В рамках мероприятия пройдет выступление специалистов СПИД центра, которые расскажут о мерах профилактики ВИЧ инфекции, реализуемых в регионе программах по борьбе с ВИЧ инфекциях и планируемых мероприятиях. Кроме того, специалисты ответят на вопросы аудитории. Помимо этого, будет проведено интерактивное анкетирование, чтобы определить уровень информированности о ВИЧ инфекции. Запланированы выступления представителей молодежной среды и творческих коллективов на новогоднюю тематику.

Акция направлена на повышение информированности граждан Владивостокского городского округа о путях передачи ВИЧ и профилактике ВИЧ инфекции, а также снижение количества инфицированных ВИЧ инфекцией граждан Приморского края.

Участники акции получат сертификаты об участии, и смогут выиграть призы в конкурсах и викторинах (абонементы в спорт-зал, билеты на матчи Адмирала, в Мариинский театр, средства контрацепции и др.).