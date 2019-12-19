Плата за ложь: пять американцев из Discovery «наснимали» до суда в Приморье

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал пятерых граждан США за нарушение правил въезда на территорию России. Речь об иностранцах, которые снимали в Приморском крае видеоматериал для канала Discovery.

Оказалось, что иностранная съемочная группа указала, что цель их визита деловая, хотя по факту эти сведения не являются действительными. На самом деле они приехали на Дальний Восток в качестве американских корреспондентов, а не ради решения каких-либо торгово-экономических вопросов. В итоге поплатились все пятеро, оказавшись в суде.

- Всем иностранцам назначен штраф в размере двух тысяч рублей с каждого, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Николай Стасенко, помощник председателя Фрунзенского районного суда. – Решение по административному выдворению принято не было.

На момент публикации получить комментарий от Генконкульства США во Владивостоке не представилось возможным.