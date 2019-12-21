Его называют приморским героем: Александр спасает человеческие жизни больше 18 лет

Александр Ченский работает в пожарной службе больше 18 лет. За это время вместе со своими коллегами с каким огнем он только ни боролся, и в каких опасных местах ни бывал. Бесчисленное количество людей благодарят его - кто за свою, кто за жизнь близких. Вот только в лицо героя мало кто знает, часто оно вовсе скрыто каской.

На днях на Александра, можно сказать, свалилась слава. В социальных сетях его соседка по дому решила рассказать о том, что у них в жилом комплексе 18 декабря произошел пожар, и Александр, который в тот момент находился не на службе, ринулся помогать людям.

- Сначала он профессионально вывел свою семью на улицу из зоны задымления, затем так же вывел соседей. Оставив жену и годовалую дочку (все грелись в машине), Александр помогал пожарной службе. Слава богу, у него была с собой в автомобиле экипировка. Зная таких людей и живя с ними рядом, чувствуешь себя в безопасности.

Слова благодарности быстро подхватили интернет-паблики и СМИ. Буквально за одну ночь десятки тысяч людей прочитали о поступке приморского пожарного. Представьте, как удивился Александр, когда он проснулся утром в четверг от звонков с поздравлениями.

Александр работает в пожарной службе с 2001 года. Фото из личного архива Александра Ченского

- Я сам не ожидал такого. Проснулся, а мне все звонят, поздравляют… Пусть я и был не на службе, но для меня это рядовой пожар. Увидел, что могу помочь людям – помог, - скромно рассказывает Александр.

Экипировка, кстати, у него в машине оказалась случайно. Хотел взять ее на работу, как резервную. Но по итогу боевая одежда пришлась в самый раз, к ЧП.

- Я спросил у прибывших ребят: «Могу ли взять противогаз?» Они ответили, что от помощи не откажутся. И пока тушили пламя, я эвакуировал людей. Хочу сказать, что парни огонь ликвидировали быстро, очень оперативно сработали, - поделился Александр.

Напомним, возгорание в новом жилом комплексе произошло на 7 этаже квартиры в доме № 4 на улице Приморской. По словам соседей, хозяйка жилища решила проинспектировать ход ремонтных работ на балконе, при этом женщина не придумала ничего умнее, как искать сквозняк с помощью свечки. Так все и воспламенилось.