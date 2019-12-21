Кот Виктор выбрал «Комсомолку»!

Друзья «Комсомольской правды – Владивосток» из «Ростелекома» сделали потрясающий подарок нашей редакции к Новому году: на вечеринке, посвященной 22-летию портала Primorye.ru нас наградили в номинации за «Самые взвешенные новости». Надо ли говорить, что мы страшно горды услышать такую характеристику, но главное то, кому доверили выбирать победителя. Для максимальной объективности, самую «взвешенную» новость выбирал тот, чей вес в этом году стал достоянием мировой общественности – кот Виктор!

Знаменитый кот с «перевесом», который добрался из Москвы во Владивосток благодаря находчивости своего владельца Михаила Галина, бывал гостем студии «Комсомольская правда». Да что уж там, он успел побывать уже практически во всех СМИ Владивостока, а не писал о нем только ленивый. Но в этот вечер нашел время вновь и пришел поздравить победителей лично.

Таким образом, директору владивостокского филиала «Комсомольской правды» Татьяне Клановец и редактору Сергею Ланину не только вручили подарок от «Ростелекома» – высокоточные электронные весы (с намеком), но и дали потискать Витю! Мы были нежны и безмерно счастливы.

Татьяна Клановец и Сергей Ланин получают подарки от редактора портала Любови Алексеевой. Фото: предоставлено "Ростелекомом"

Поздравляем коллег из «Ростелекома» с 22-летием портала! Сегодня Primorye.ru — один из главных порталов о жизни Приморского края, который ежемесячно посещают 140 тысяч уникальных пользователей, а количество визитов составляет 1,6 миллионов в месяц. За прошедший год журналистами приморских СМИ на портале было опубликовано уже 70 тысяч новостей, а благодаря рейтингу новостей «Самое популярное за 6 часов», который формирует сама аудитория, посетители сайта всегда видят, что важно для жителей Приморья.

Ну и, конечно, когда идет речь о таких цифрах, в конце года принято подводить итоги. Специалисты портала Primorye.ru все подсчитали и раздали статуэтки отличившимся представителям приморских СМИ.

ИА Primpress - «Новостной Эверест» - за самую популярную новость 2019 года (заметка про первые жертвы тайфуна набрала больше 8 тысяч кликов на портале);

ГТРК «Владивосток» - «Фабрика новостей» - за максимальное количество опубликованных материалов на Primorye.ru за 2019 год (на момент вручения – порядка 7 тысяч новостей);

РИА VladNews - «Неспящие в Приморье» - за наибольшее количество новостей, опубликованных в январские и майские праздники и выходные дни;

Сетевое издание PortoFranko - приз «Мастера заголовков»;

ИА PrimaMedia - «Журналистское расследование» - за новость про поиски покинувшего место ДТП водителя «Вольво».

Портал Primorye.ru подвел итоги года. Фото: предоставлено "Ростелекомом"

Постараемся и мы в следующем году взобраться на вершину этого Эвереста.

- За 22 года своего существования портал Primorye.ru претерпел немало изменений. Но присутствие на нем ключевых СМИ края остается неизменным. Ежедневно они размещают на портале до 200 новостей. Вместе мы создаем картину дня в Приморье. Уверена, что впереди нас ждет еще много интересного: больше профессиональных и позитивных материалов, новых проектов и партнеров. А сегодня мы благодарим редакторов и журналистов за многолетнее сотрудничество и отмечаем медиа, которые ярко проявили себя в уходящем году», — отметила Любовь Алексеева, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком», главный редактор портала Primorye.ru.