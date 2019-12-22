Мороз крепчает: синоптики рассказали о погоде в Приморье на следующей неделе

На следующей неделе жителей Приморья ожидает по-настоящему зимняя погода. По прогнозам синоптиков, морозы станут крепе, ночью столбик термометра будет опускаться до -18...-25 градусов, а в горных районах до -33, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.

Так, из-за гребня сибирского антициклона, который будет господствовать над югом Дальнего Востока, в регионе ожидается значительное похолодание. Днем температура воздуха будет составлять -9...-14 градусов, на побережье будет теплее -1...-6 градусов. Отступят морозы только к середине недели.

По данным синоптиков, значительных осадков не ожидается, однако небольшой снег все же возможен.

Во Владивостоке в начале недели осадков не ожидается, но будет холодно. Столбик термометра может опуститься до -11...-14 градусов.

В среду, 25 декабря, в столице Приморья возможен небольшой снег.