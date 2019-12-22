Прохода нет: жителям Владивостока перегородили тротуар

Жители Владивостока возмущены действиями руководства одного из спорткомплексов города. Вместо того, чтобы регулярно чистить крышу, владельцы здания просто перегородили тротуар. Сейчас обходить здание приходится по бордюру и грязи, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

В редакцию нашего издания обратились жители района Вторая река, которые рассказали, что руководства СК «Восход», расположенного по адресу ул. Русская, д.74а недавно перегородили тротуар, который проходит под аркой их здания. Причиной стал лед, который якобы падает с крыши. Казалось бы, благое дело. Однако обойти тротуар горожанам предлагается по бордюру, который находится здесь же. Из-за чего логика действий руководства спорткомплекса теряется - над бордюром тоже возвышается стена и здесь также с крыши может упасть сосулька.

Над бордюром также возвышается стена. Фото: читатели

- Логики в этом нет, здесь крыша и там крыша, если упадёт сосулька, так упадёт и там, - пишет читательница. - А это тротуар в 150 метрах от детской поликлинике, все мамочки идут по нему. Вынуждены коляску через бордюры таскать. А пешеходы по грязи шагать.

Можно было бы также предположить, что перекрытый тротуар - временное явление на период расчистки крыши от снега. Но по словам местной жительницы, указатель об обходе висит здесь уже с ноября месяца.