Крупная федеральная сеть супермаркетов приходит на Дальний Восток

На территории Дальнего Востока в скором времени появится еще одни крупный федеральный игрок - ГК «Дикси». Совместно с региональным ритейлером «Фреш25» они будут развивать франшизу «Первым делом». Соответствующие договоренности уже достигнуты, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Так, руководство обеих компаний уже подписало соглашение о совместном развитии сети магазинов «у дома» - небольших продуктовых площадей, где потребители могут приобрести все необходимое.

- Наши новые партнеры хорошо знают рынок и особенности этого региона. Мы, в свою очередь, накопили большую экспертизу по работе с магазинами традиционной торговли, развивая дистрибуторское направление, и увидели потребность рынка в простой и удобной франшизе без жестких обязательств и ограничений, - отметил вице-президент ГК «Дикси» Александр Бродягин. - Такая схема партнерства позволит нам максимально эффективно взаимодействовать в интересах местных покупателей и сделать доступными для них ассортимент и сервис одной из крупнейших федеральных сетей».

Отмечается, что новые партнеры смогут участвовать в совместных промо-акциях, размещать в магазинах POS-материалы, реализовывать в своих торговых точках продукцию собственной торговой марки «Первым делом». Это 75 торговых наименований в категориях «напитки», «гигиена», «вода», «молочные продукты», «бакалея», «консервация и нонфуд».