Как накрыть вкусный новогодний стол без хлопот - рассказывает «Ратимир»

Приближается самая волшебная ночь в году, а вместе с ней - и заботы о новогоднем столе. «Ратимир» предлагает поберечь силы для веселья и порадовать близких вкусными блюдами из ассортимента компании - широкий выбор вареных и полукопченых колбас, сосисок, сарделек и полуфабрикатов позволит забыть о хлопотах на кухне и посвятить время семье.

Первым делом - оливье

Без этого салата невозможно представить полноценный стол. Рецепт «Оливье» передается из поколения в поколение. Именно поэтому в каждой семье он по-своему вкусный. В этом году в него стоит добавить «Докторскую» или «Молочную» колбасу. Они изготавливаются по ГОСТу и имеют нежный вкус.

Для тех, кто любит праздник - есть "Ратимир".Новый Год - это теплый семейный праздник, который проводят с самыми родными и близкими друзьями. Встретьте новый 2020 год вместе с "Ратимир"

Без нарезок - никуда

Все помнят фразу: «Не трогай, это на Новый год». А ведь так сложно устоять от искушения взять кусочек сочной колбаски с красивой тарелочки! Компания «Ратимир» представляет ряд новинок этого года, без которых не обойдется ни одна дальневосточная семья.

Для тех, кто следит за фигурой, но любит вкусно поесть, «Ратимир» изготовил филе куриное копчено-вареное - это нежное мясо с легким ароматом специй.

Колбаски «Альпийские» для жарки станут ярким украшением праздничного стола. Можно собрать всю линейку, в 2019 году появились колбаски «Альпийские чоризо» - специально для тех, кто любит поострее.

Ну и какой праздник без сырокопченой колбасы? Компания «Ратимир» предлагает сразу четыре вида сырокопченых колбас: «Элитная», «Российская традиционная», «Пепперони» и «Коньячная». Аппетитный срез каждой непременно украсит стол, а безупречный вкус не даст проголодаться в ожидании основного блюда.

Традиционное новогоднее блюдо - пельмени

«Ратимир» предоставляет огромный выбор пельменей. Чтобы они были как у бабушки, стоит выбрать «Русские» ручной лепки, их с любовью изготавливают мастерицы-лепщицы.

В 2019 году среди продуктов компании «Ратимир» отличились пельмени «Дворянские рецепты». В рамках выставки «Дальагро. Продовольствие-2019» продукт получил Гран-при, а осенью вошел в «100 лучших товаров Приморья - 2019» и отправился на всероссийский этап. Именно поэтому «Дворянские рецепты» достойны занять на новогоднем столе почетное место главного блюда.

«Ратимир» радует потребителей огромным ассортиментом на любой вкус. Фото: предоставлено компанией «Ратимир».

Новогодние каникулы - время отдыхать

Когда суета закончится и отгремят салюты, наступит пора тотального расслабления: можно спать сколько угодно, никуда не спешить и даже ничего не готовить. Тут на помощь приходят полуфабрикаты от компании «Ратимир». Огромный ассортимент сладких блинчиков и вареников порадуют в любое время суток и станут отличным дополнением к чаю или кофе. Котлеты, бифштекс и наггетсы, быстрые в приготовлении, помогут быстро и вкусно накормить всю семью.

Взять с собой на зимнюю прогулку можно легкие и вкусные сырники от компании «Ратимир». Они продаются в замороженном виде и не требуют разморозки. Чтобы приготовить из них вкусный перекус, нужно просто выложить сырники на сковороду и пожарить на медленном огне - вкус получается изумительный. Технологи компании советуют подавать сырники со сметаной или фруктовым джемом.

Компания «Ратимир» поздравляет своих покупателей с наступающим Новым годом и желает ярких событий, теплых встреч с близкими и вкусных блюд на столе.

Для тех, кто любит вкусно - есть «Ратимир».

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