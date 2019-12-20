«Справедливость восторжествовала»: Олег Пак прокомментировал возвращение на должность главврача медцентра ДВФУ

В пятницу, 20 декабря, Ленинский районный суд признал увольнение Олега Пака с должности главврача медцентра ДВФУ незаконным и постановил его восстановить, удовлетворив исковые требования пострадавшего.

- Я очень рад, что справедливость восторжествовала, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Олег Пак, снова главврач медцентра ДВФУ. – Сегодня я уже на работе. За время моего отсутствия появились определенные внутренние проблемы, которые нужно решить. Самое главное вовремя начать работу в январе. Хорошо, что вопрос восстановления решился быстро. Все, кого я сегодня увидел, подошли и обняли меня. Все радуются, и я радуюсь. Это придает мне колоссальную силу. Будем работать намного лучше. А тем, кто это все затеял, большая просьба – не мешать нам лечить людей.

Напомним, что трудовой договор с Олегом Паком был расторгнут Медицинским центром ДВФУ 29 ноября 2019 года. Причина – выявление ограничения на занятие трудовой деятельностью. Какое именно ограничение – в пресс-службе вуза не уточнили. Но известно, что перед увольнением в университет пришло письмо.

Позже источник «КП-Владивосток» рассказал о том, что это дело давно минувших дней. Под «ограничением» вуз имел в виду судимость Олега Пака. Обычная семейная ссора привела Олега Игоревича и тогда его супругу до уголовного дела. В 2010 году суд признал мужчину виновным по двум статьям «Оскорбление» и «Побои». Последняя, к слову, на сегодня декриминализирована. Тем не менее, тогда его приговорили к штрафу, который он выплатил. Однако о судимости главврача узнали из того самого письма лишь в 2019 году. Разумеется, весточка была от бывшей супруги, которая указала, что у него задолженность по алиментам на 4,7 миллиона рублей.

20 декабря стало известно о том, что Олегу Паку удалось восстановиться в должности и продолжить трудовую деятельность в ДВФУ.

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