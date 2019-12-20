Ледовые катки 2019-2020 во Владивостоке: расписание, цены, расположение

Зима идеально подходит для активных видов спорта и отдыха. Одним из самых доступных и популярных развлечений среди горожан считается именно катание на коньках. Ледовые катки во Владивостоке 2019-2020 традиционно открылись в середине декабря. Однако точные даты начала работы уличных площадок могут варьироваться в связи с температурой воздуха. Бесплатные катки в разных районах краевого центра начали заливать при установлении постоянной отрицательной температуры от -10 градусов. Для тех, кто готов покорять лед не зависимо от погоды, есть платная альтернатива. «Комсомольская правда» составила список крытых катков и хоккейных коробок 2019-2020 в различных районах города.

Катки заливают во Владивостоке при установлении постоянной температуры от -10Фото: Милана СОКОЛ

Стоимость часа катания для взрослых в ледовой арене «Полюс», расположенной на Овчинникова, 26в, составит 250 рублей. Такая же стоимость и в «ICE Тигр», филиал построен два года назад на улице 3-й Поселковой, 20. Катание для детей обойдется на этих ледовых площадках в 150 рублей. Час пребывания пенсионеров - 100 рублей. Прокат коньков - 150 рублей за 1 час (залог 1000р + документ). Крытые катки работают круглый год, здесь проходят тренировки по хоккею и фигурному катанию.

«Фетисов-арена», улица Маковского, 284. Свободное катание на базе приморской команды «Адмирал» проходит довольно часто. Взрослый билет на каток стоит 300 рублей за час, пенсионерам скидка – 50 %. Вход на лед для детей до 12 лет обойдется в 150 рублей. Часовой прокат коньков - 200 рублей (залог 1000 рублей). Температура на катке +16, поэтому стоит утеплиться.

Одно из самых излюбленных зимних мест отдыха горожан - каток на стадионе «Авангард», улица Капитана Шефнера, 2. Ледовый каток уже залит и готов к встрече посетителей в 2019-2020 годах. Первое масштабное мероприятие запланировано на 20 декабря. Ледовый бал ICE WHITE PARTY начнется в 16:00 и продлится до 21:00. Вход на каток в этот день по пригласительным. В остальное время входной билет обойдется для взрослых – 200 рублей, школьникам и студентам –150, инвалидам 3 группы – 150 рублей. Бесплатно на каток могут пройти пенсионеры, дети до 5 лет, участники военных действий в Чечне и Афганистане, а также инвалиды 1 и 2 групп. «Авангард» работает с 10.00 до 22.00 ежедневно, кроме понедельника. В первый рабочий день недели катания начинаются в 16:00.

Выбраться за город, подышать свежим воздухом и покататься на коньках можно в центре зимнего отдыха «Комета». Зимний график работы: понедельник - пятница с 13.00 до 22.00, суббота - воскресенье и праздники с 10.00 до 22.00. Входной билет на территорию для взрослых - от 200 рублей, для детей - от 150 рублей, для пенсионеров старше 60 лет - от 100 рублей в зависимости от праздников и выходных. Прокат коньков обойдется в 250 рублей за первый час и 100 рублей - за последующие при посещении катка в будни. В субботу и воскресенье прокат коньков будет стоить 400 рублей за первый час, а 200 - за следующие. Залог составляет 3000 рублей.

Открытый каток заливают и специалисты базы отдыха «Лесная поляна», расположенной на улице Главной, 52. Стоимость входного билета - 100 рублей в будни и 150 в выходные. Почасовой прокат с понедельника по пятницу обойдется в 150 рублей, аренда коньков на день - 350. В выходные за час катания придется заплатить 200 рублей, а дневная аренда составит - 450 рублей. Каток работает с 10.00 до 22.00.

Одно из самых романтических мест у моря с музыкой, существующее с незапамятных времен, - каток в парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо, в районе станции Санаторная, улица Десятая, 44. Вход для взрослых на каток составлял 150 рублей, для детей до 10 лет и пенсионеров - 50 рублей. Прокат коньков в прошлом году обходился в 200 рублей в час, за эту же сумму можно было взять специальный каркас для малышей, которые не умеют кататься. Цены на этот сезон еще формируются.

Не стоит забывать и о бесплатных прогулках на коньках по озеру Чан и акватории Амурского залива. Бесплатно провести время с пользой можно и на катках, которые планируется залить на придомовых территориях во всех районах города. Также дополнительные места для катания обустраиваются на территориях муниципальных образовательных учреждений города Владивостока. Новые хоккейные коробки уже установили у школ № 12, 16 и 63. Сейчас в разгаре работы возле школы № 38, там монтируется универсальная площадка, на которой можно будет играть в хоккей и заниматься другими видами спорта. Хоккейные коробки и стадионы вскоре появятся и у школ № 58 и 60.

Бесплатные катки Владивостока 2019-2020:

Первореченский район:

1. Днепровский пер., 2.

2. Ул. Сабанеева, 15.

3. Камский пер., 16.

4. Ул. Жигура, 48.

5. Ул. Волховская, 27.

6. Пр-т 100 лет Владивостоку, 44.

7. Ул. Днепровская, 24.

8. Ул. Океанский пр-т, 125.

9. Ул. Сабанеева, 22.

10. Пр-т «Красного знамени», 85.

11. Пр-т 100 лет Владивостоку, 74.

12. Ул. Карбышева, 50.

13. Ул. Руднева, 1.

14. Ул. Гамарника, 7.

15. Ул. Иртышская, 18.

16. Ул. Иртышская, 32.

17. Океанский пр-т, 140.

18. Тухачевского, 28.

19. Ул. Карьерная, 11.

20. Ул. Гамарника, 16.

21. Ул. Сельская, 5.

22. Ул. Карбышева, 16.

Первомайский район:

1. Ул. Героев Хасана, 10-12.

2. Ул. Бурачка, 11.

3. Ул. Каштановая, 11.

4. Ул. 1-я Поселковая, 25.

5. Ул. 2-я Поселковая, 34.

6. ул. З. Космодемьянской, 38.

7. Ул. Ольховая, 17.

8. Ул. З. Космодемьянской, 12.

9. Ул. Черемуховая, 22.

10. Ул. Вилкова, 15а.

11. Ул. Гризодубовой, 63.

12. Ул. Борисенко, 58.

13. Ул. Борисенко, 96.

14. Ул. Калинина, 257.

15. Ул. Олега Кошевого, 26.

Советский район:

1. Пр-т 100 лет Владивостоку, 159-б.

2. Ул. Магнитогорская, 18.

3. Ул. Русская, 99.

4. Ул. Енисейская, 18.

5. Ул. Русская, 86.

6. Ул. Фанзавод, 18.

7. ул. Артековская, 1

8. Ул. Чапаева, 2.

Ленинский район:

1. Ул. Фадеева, 8а.

2. Ул. Суханова, 4.

3. Ул. Светланская, 197.

4. Адм. Кузнецова, 50.

5. Ул. Каплунова, 8.

6. Ул. Щитовая, 27а.

7. Адм. Кузнецова, 74.

8. Пр-т «Красного знамени», 133/1.

9. Ул. Капитана Шефнера, 2.

10. Ул. Тунгусская, 69.

11. Ул. Шепеткова, 25, 27

12. Ул. Невельского, 31.

13. Ул. Адмирала Юмашева, 14г.

Фрунзенский район:

1. Ул. Хабаровская, 7.

2. Ул. Сипягина, 22.

3. Ул. Хабаровская, 24б.