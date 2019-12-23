К нам повернулись лицом, поэтому мы не должны отворачиваться: Олег Кожемяко об итогах 2019 года

Олег Кожемяко, подводя итоги прошедшего года, отметил, что за это время выпало немало тяжелых испытаний.

- Нужно было решать проблемы всех социальных групп, которые не видели перспектив решения своих вопросов. Это, например, дольщики – сегодня как раз сдавали долгострой на проспекте Красного Знамени во Владивостоке, там 194 семьи получили ключи. Оправданы их надежды, они подарили мне книгу с благодарностью. Наверное, это и есть важнейшие итоги работы – когда видишь счастливые глаза людей, благодарных за ту работу, которую делаем все вместе. Вместе с вами мы были на встречах с обманутыми дольщиками, полный зал собирался людей, которые не верили власти. Это и другие социальные группы, которые не видели никаких путей выхода из создавшейся ситуации. Те же 2,5 тысячи работников предприятия «Бор», которое находилось на стадии закрытия. Это дети-сироты, у которых появилась надежда спустя многие годы. А на сегодняшний день мы уже обеспечили жильем около 700 сирот. Занимаемся «Бором», взялись за Михайловскую птицефабрику, она уже приняла 150 человек работающих. Там сложный путь восстановления, но мы ищем выход. Мы понимаем, что поселок заводской и это градообразующее предприятие, - отметил Олег Кожемяко.

Коснулись на встрече и темы точечной застройки. По мнению участников встречи, с этим вопросом до сих пор связана социальная напряженность. Губернатор Приморья заявил, что для поэтапного решения этой проблемы необходимо для начала привести в порядок работу с резидентами Свободного порта.

- Те точечные застройки, которые сегодня появляются, никак не решают вопросы обеспечения жильем приморцев в большом масштабе. Давайте мы сначала проведем ревизию того, что у нас есть. Особенно катастрофичная ситуация во Владивостоке с резидентами Свободного порта, которые платят консалтинговой компании 300 тысяч рублей и отправляют свой бизнес-план в Москву. При таком подходе не учитывается наличие подъезда к дому, стоянки для личного транспорта и прочих важных моментов. Город с этой стройки не получает налогов, жители получают проблемы, а сами так называемые резиденты, коих около тысячи, пытаются продать свои компании.

Во Владивостоке около 200 гектаров земли роздано бесплатно. Это около 8 миллиардов рублей, которые могли пойти в казну города. Сейчас принимается закон, по которому резидентом ты, пожалуйста, можешь быть, приходи, регистрируйся, покупай землю. Ты освобождаешься от налогов на имущество, на прибыль, но если ты что-то сделаешь, - сказал губернатор.

Отвечая на вопрос журналистов, глава региона также рассказал и об основных точках роста экономики, а также заявил, какие шаги нужно сделать для улучшения социально-экономической ситуации в крае.

- Во Владивостоке сейчас неплохо развивается туризм. Это «птичка», которая дает возможность и кафе работать, и обслуживающему персоналу, и транспорту – ее нужно лелеять и растить. Сохранять архитектурную часть города, потому что она сегодня интересна туристам, развивать ее. Еще пока существует понятие, что туризм – это хобби. А вот пример – «Роза Хутор» - до Олимпиады там вообще была одна гостиница «Красная Поляна» на 150 номеров, рафтинг и подъемник – работой были обеспечены около 100 человек. Сейчас там вместе со Сбербанком, Газпромом, с «Розой Хутор» 7 тысяч работающих. И это все туризм, это та отрасль, которая вроде не сильно влияет на экономику, но на самом деле позволяет людям работать, платить налоги. Поэтому для Владивостока это хорошая перспектива. Очень много надо сделать для инфраструктуры города, а это сложнейшая работа, потому что все площадки, интересные для туристов, находятся в чьей-то собственности, и часть этих людей даже и не живет уже здесь, тем не менее, приходится находить какие-то нестандартные решения.

Что касается Свободного порта, территорий опережающего развития, то в Надеждинском, Михайловском районах идет строительство. Надеюсь, уже к 2020-21 годам будут завершены проекты с реально вложенными инвестициями, рабочими местами. Например, будет строиться Находкинский завод минеральных удобрений, и газ туда придет. Рассчитываю, что и сельское хозяйство выйдет на более высокую степень переработки продукции.

Наша задача в экономике – решить вопросы, связанные с демографией. Это приток кадров, возможность сохранить население. Для этого нужно решать вопросы жилищного строительства, которое сейчас находится в неудовлетворительном состоянии в силу того, что мы строим очень мало и никакая точечная застройка это не исправит. Мы понимаем, что город будет развиваться в направлении Надеждинского района, Артема. Наша задача – за 2020 год подготовить проектно-сметную документацию, инженерные сети, и договориться с владельцами больших участков о возможности комплексной застройки, чтобы цена была доступной - в пределах 70 тысяч рублей за квадратный метр. Далее – создавать условия, чтобы молодежь и иные категории граждан могли взять ипотеку, купить жилье напрямую. На сегодняшний день именно этот вопрос является для Владивостока «тормозом», который приводит к оттоку населения. Поэтому мы должны создавать условия для развития экономики за счет инженерной инфраструктуры, создания в городе комфортной среды для жизни, строительства жилья, социальных объектов, современного образования, качественного здравоохранения. Для этого нужно много работать, причем где-то меняя структуру, даже если это кому-то не понравится, - отметил Олег Кожемяко.

На днях ректор ДВФУ Никита Анисимов рассказал, что впервые за несколько лет 70 выпускников с непедагогическим образованием пошли в школы. Эксперты связали этот факт с тем, что в Приморье заработали меры поддержки, внедряемые по инициативе губернатора Края.

- То, что они заработали, видно по цифрам – 360 педагогов пришли в школы. Что это, призвание или меры, сказать сложно. Есть подъемные, есть меры поддержки молодых специалистов, доплаты. Мы увидели проблему и пока так начали ее решать. Видим, что уже есть результат, но пока и этого недостаточно. Мы будем делать так, чтобы был гарантированный фонд оплаты труда и ставка, и это не только в системе образования, но и в здравоохранении.

Будем контролировать и реализацию местных законов. Простой пример – питание в школах. Хорошая идея. Повысили расходы на питание школьников, а если посмотреть ситуацию на местах, то дети получат порцию меньше из-за того, что так прошли аукционы. Просто на местах к этому вопросу отнеслись формально, глава сказал, что он вообще не знал об этом. Те законы, которые мы принимаем, – не факт, что они в том же виде дойдут до людей. Чтобы все это работало как единая система, потребуется около двух-трех лет, - сказал глава региона.

В ходе встречи прозвучал вопрос о прямых выборах глав муниципальных образований. Олег Кожемяко при этом заявил, что все муниципалитеты края, так или иначе, придут к системе прямых выборов, но для этого нужно время.

- Мы рано или поздно к этому вопросу вернемся. Сейчас не выработан тот принцип, который позволяет видеть целостность органов власти и вернуть населению доверие к ней. Давайте двигаться шаг за шагом. Сначала создадим муниципальные округа, единую систему власти. Большинство муниципальных образований глубоко дотационные и все денежные средства уходят не на решение задач благоустройства поселка и задач местного значения, а на содержание самих себя.

Я приводил пример Хасанского района. В Безверхово у главы села спрашивал: «Почему мусор валяется?». Он говорит: «Полномочия района». А район находится в 60 километрах. Человек, который там живет, побежит к главе с вопросом, тот ему скажет: «Езжай в район». А зачем ты на месте находишься? Что ты решаешь для населения? Поэтому на первом этапе нужно создать такую целостную систему, чтобы была понятная власть, ответственная за все происходящее в районе. И когда эта система выстроится, будет доверие людей, единое понимание целей и задач. Чтобы не было как с тем же питанием – в одной школе так, а в другой в соседнем районе иначе. Нужно прийти к единому знаменателю, единому порядку.

После Нового года я начну поездки по краю, и мы будем смотреть на то, как население реагирует на местную власть, на поселковый уровень. Заработал федеральный закон о муниципальных округах, мы вступили в эту реформу, поэтому накладывать еще одну, чтобы потом ждать сроки окончания полномочия каждого главы, на данном этапе нецелесообразно. Хотя в целом, думаю, мы к такой системе вернемся, и Владивосток подойдет к выборам, это неминуемо. Но для этого нужно время. Нам надо решить сначала проблемы, которые копились годами, выстроить систему взаимодоверия между органами власти, - заявил Олег Кожемяко.

С каждым годом в Приморье пребывает все больше и больше туристов, а значит необходимо постоянно совершенствовать туристическую инфраструктуру. Олег Кожемяко рассказал, какие шаги нужно предпринять, чтобы эффективно работать в этом направлении.

- Восточный экономический форум дал нам возможность расширения турпотока. Почему японцы едут? Потому что их Премьер-министр тут был. Это имеет большое значение для них. И мы должны расширять свои возможности сейчас, чтобы им было, что посмотреть и куда возвращаться. Мариинка – большой плюс, это интересно. По большому счету национальный балет в Японии – это тот балет, который был создан Россией. В 22-ом году поменялась власть. Многие балетмейстеры, артисты уехали туда и там ставили школу, которая сейчас есть в Японии. Их балетная школа тесно переплетена с нашими учителями. И они сами активно на балет ходят, так же, как на оперу, симфонические концерты.

Мы с Михаилом Борисовичем Пиотровским подписали соглашение, чтобы открыть во Владивостоке постоянно действующий филиал Эрмитажа. Это еще одна точка притяжения. Мы сейчас очень внимательно смотрим на то, что может привлекать японских и корейских туристов. Понятно, что их хоккей не интересует. Это не те страны. Больше событийных мероприятий должно быть в городе.

Есть идея часть кинофестиваля проводить на площади. Уже в этом году по распоряжению Президента России будет проводиться первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль. Будет Пекинский Национальный театр, Корейский Национальный театр. Понятно, что все не вынесешь на площадь, но открытие можно. У нас должно быть больше событийных мероприятий, доступных для людей. Ведь Владивосток – это же столичный город. Поэтому помимо решения серьезных задач, по строительству инфраструктуры, ремонту дорог, не забываем о развитии туристической составляющей. Многие страны живут за счет туризма. К нам повернулись лицом, поэтому и мы не должны отворачиваться.