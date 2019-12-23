Рысь из Приморья повредила лапу и крайне истощенной вышла к людям

Жители приморского села Чугуевка несколько дней назад обнаружили в своем сарае раненную рысь. Хищник был в крайне истощенном состоянии с поврежденной лапой. Неравнодушные люди сообщили о находке специалистам, ветеринары уже готовят животное к операции, сообщает МРОО Центр «Тигр».

Рысь с поврежденной лапой пыталась охотиться на мелкую собаку, но безуспешно. В конце концов то ли за помощью, то ли случайно кошка вышла к людям.

Рысь нашли жители села Чугуевка в сарае. Фото: Центр «Тигр»

- Неравнодушные люди сообщили о происшествии в Департамент охотнадзора. Рысь была оперативно отловлена группой по минимизации конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком, - рассказывают в Центре реабилитации диких животных «Тигр».

На сегодняшний день состояние большой кошки оценивают как стабильно тяжелое. Врачи готовят хищника к операции, но прогнозов пока что не делают.

Предположительно рысь попала в капкан для мелкого зверя. Фото: Центр «Тигр»

- Все будет зависеть от завтрашнего осмотра и последующей операции - насколько там все критично. Визуально не все повреждения видно, нужно делать рентген и только потом уже прогнозировать. Пока что она в крайней степени истощения, очень худая. Будем восстанавливать, - рассказал Виктор Кузьменко, председатель правления Центра «Тигр».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/751131" frameborder="0"></iframe> Жители села Чугуевка нашли у себя в сарае раненную рысь. Видео: Центр «Тигр».! другой источник

Предположительно рысь попала в капкан для мелкого зверя. Вырваться смогла, но пожертвовала частью лапы – два когтя полностью отсутствуют.