Рысь из Приморья повредила лапу и крайне истощенной вышла к людям
Жители приморского села Чугуевка несколько дней назад обнаружили в своем сарае раненную рысь. Хищник был в крайне истощенном состоянии с поврежденной лапой. Неравнодушные люди сообщили о находке специалистам, ветеринары уже готовят животное к операции, сообщает МРОО Центр «Тигр».
Рысь с поврежденной лапой пыталась охотиться на мелкую собаку, но безуспешно. В конце концов то ли за помощью, то ли случайно кошка вышла к людям.
Рысь нашли жители села Чугуевка в сарае. Фото: Центр «Тигр»
- Неравнодушные люди сообщили о происшествии в Департамент охотнадзора. Рысь была оперативно отловлена группой по минимизации конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком, - рассказывают в Центре реабилитации диких животных «Тигр».
На сегодняшний день состояние большой кошки оценивают как стабильно тяжелое. Врачи готовят хищника к операции, но прогнозов пока что не делают.
Предположительно рысь попала в капкан для мелкого зверя. Фото: Центр «Тигр»
- Все будет зависеть от завтрашнего осмотра и последующей операции - насколько там все критично. Визуально не все повреждения видно, нужно делать рентген и только потом уже прогнозировать. Пока что она в крайней степени истощения, очень худая. Будем восстанавливать, - рассказал Виктор Кузьменко, председатель правления Центра «Тигр».
Жители села Чугуевка нашли у себя в сарае раненную рысь. Видео: Центр «Тигр».! другой источник
Предположительно рысь попала в капкан для мелкого зверя. Вырваться смогла, но пожертвовала частью лапы – два когтя полностью отсутствуют.
ИСТОЧНИК KP.RU