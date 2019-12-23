Льготные авиабилеты на 2020 год поступили в продажу в Приморье
Авиакомпании «Аэрофлот», «Аврора» и S7 запустили продажу авиабилетов по субсидированным тарифам. Из регионов Дальнего Востока (и внутри ДФО) можно будет улететь с большой скидкой. Сколько стоят льготные авиабилеты и кто может стать участником программы – в материале «КП-Владивосток».
КТО МОЖЕТ КУПИТЬ ЛЬГОТНЫЕ АВИАБИЛЕТЫ
К сожалению, льготные авиабилеты доступны не всем. Субсидиями могут воспользоваться граждане РФ:
- до 23 лет;
- женщины старше 55 лет;
- мужчины старше 60 лет;
- многодетные семьи;
- инвалиды I группы и сопровождающие лица;
- дети-инвалиды (не достигших 18 лет) и сопровождающие лица;
- инвалиды с детства II и III группы.
СКОЛЬКО СТОЯТ ЛЬГОТНЫЕ АВИАБИЛЕТЫ НА 2020 ГОД
Стоимость льготных авиабилетов у авиакомпаний «Аэрофлот» и «Аврора» в одну сторону:
- Владивосток - Москва - 7 400 рублей;
- Хабаровск - Владивосток - 1 800 рублей;
- Петропавловск-Камчатский - Владивосток - 6 000 рублей;
- Южно-Сахалинск - Владивосток - 1 500 рублей;
Авиакомпания S7 Airlines предлагает авиабилеты по направлениям и цене (согласно сервису «Билетур»):
- Владивосток - Хабаровск - 1 800 рублей;
- Владивосток - Новосибирск - 5 900 рублей;
- Владивосток – Южно-Сахалинск - 1 500 рублей;
- Петропавловск-Камчатский - Владивосток - 6 000 рублей;
Стоимость билетов также указана при перелете в одну сторону и без учета плат агентствам.
Авиабилеты можно купить в кассах вышеуказанных авиакомпаний.
ИСТОЧНИК KP.RU