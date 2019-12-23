2019-12-23T13:04:27+03:00
Общество

Льготные авиабилеты на 2020 год поступили в продажу в Приморье

«Комсомолка» рассказывает, сколько стоят льготные авиабилеты на 2020 год и кто может воспользоваться субсидией
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Авиакомпании «Аэрофлот», «Аврора» и S7 запустили продажу авиабилетов по субсидированным тарифамАвиакомпании «Аэрофлот», «Аврора» и S7 запустили продажу авиабилетов по субсидированным тарифамФото: Иван ВИСЛОВ
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Авиакомпании «Аэрофлот», «Аврора» и S7 запустили продажу авиабилетов по субсидированным тарифам. Из регионов Дальнего Востока (и внутри ДФО) можно будет улететь с большой скидкой. Сколько стоят льготные авиабилеты и кто может стать участником программы – в материале «КП-Владивосток».

КТО МОЖЕТ КУПИТЬ ЛЬГОТНЫЕ АВИАБИЛЕТЫ

К сожалению, льготные авиабилеты доступны не всем. Субсидиями могут воспользоваться граждане РФ:

- до 23 лет;

- женщины старше 55 лет;

- мужчины старше 60 лет;

- многодетные семьи;

- инвалиды I группы и сопровождающие лица;

- дети-инвалиды (не достигших 18 лет) и сопровождающие лица;

- инвалиды с детства II и III группы.

СКОЛЬКО СТОЯТ ЛЬГОТНЫЕ АВИАБИЛЕТЫ НА 2020 ГОД

Стоимость льготных авиабилетов у авиакомпаний «Аэрофлот» и «Аврора» в одну сторону:

- Владивосток - Москва - 7 400 рублей;

- Хабаровск - Владивосток - 1 800 рублей;

- Петропавловск-Камчатский - Владивосток - 6 000 рублей;

- Южно-Сахалинск - Владивосток - 1 500 рублей;

Авиакомпания S7 Airlines предлагает авиабилеты по направлениям и цене (согласно сервису «Билетур»):

- Владивосток - Хабаровск - 1 800 рублей;

- Владивосток - Новосибирск - 5 900 рублей;

- Владивосток – Южно-Сахалинск - 1 500 рублей;

- Петропавловск-Камчатский - Владивосток - 6 000 рублей;

Стоимость билетов также указана при перелете в одну сторону и без учета плат агентствам.

Авиабилеты можно купить в кассах вышеуказанных авиакомпаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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