20 декабря 2019 г в ДВФУ в рамках Акции «Дальний Восток без ВИЧ» прошла встреча со студентами. Перед молодёжью выступили врачи и общественные деятели: программный директор Радио Дача Владивосток и Дорожное радио Владивосток Дмитрий Калугин, а также настоятель Храма Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы и руководитель отдела по делам молодёжи Владивостокской Епархии, иерей Димитрий Винокуров.

Врач-инфекционист, к.м.н., врач-методист Центра СПИД Наталья Соловьева рассказала о статистике. С начала 2019 года выявлено 600 человек с ВИЧ- инфекцией. Всего же в регионе уже около выявлено с момента регистрации 18 тысяч инфицированных. Проживает на территории Приморского края в данный момент около 10 тысяч ВИЧ-оложительных. Главная задача мероприятия – профилактика и борьба с распространением ВИЧ-инфекции в Приморье. Студентам рассказали об основных путях заражения ВИЧ, а также провели викторину и интерактивное анкетирование. В опросе приняли участие более ста человек. Самые осведомленные ушли домой с подарками - абонементами в спорт-зал, билетами на матчи Адмирала и в театр, а также средствами контрацепции.

Во время Акции выступали танцевальные коллективы, были исполнены вокальные номера.