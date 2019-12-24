«Ситуацию без внимания мы не оставим»: глава Росприроднадзора анонсировала серьезные мероприятия в Находке после жалоб на черный снег

Экологическая ситуация из-за перевалки угля в Находке – одна из самых сложных в стране и не может не вызывать беспокойства. Об это рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью «Известиям». Жители Находки жалуются на то, что в городе невозможно жить, подкрепляя слова фотографиями черного снега.

«ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ У ОКУЛИСТА»

- Сложнее всего ситуация, конечно, в Находке. Исторически так сложилось, что порты Дальнего Востока занимались рыбой и древесиной. Но в 1990-е товарооборот изменился, Китай стал потреблять больше угля — и уголь поехал из Кузбасса в порты. А поскольку это очень прибыльный бизнес, им занялись многие не приспособленные для этого площадки. Сейчас больше половины малых портов занимаются грузами, для которых они не были предназначены. Но это ведь все равно, что лечить зубы у окулиста! – сказала Светлана Радионова.

Когда-то экологически благополучный приморский городок Находка сейчас больше похож на «угольные трущобы». Жители города буквально задыхаются от пыли, которая летит с угольных барханов и при перевалке «горючего камня».

- К нам поступают жалобы граждан, что невозможно нормально жить в этом городе. Лежит черный снег. Все поменяли окна на пластиковые, между домами поставили станции мониторинга. Такой системы, как в Находке, больше нет нигде. Помимо того что угольная пыль взрывоопасна, ее взвеси пагубно сказываются на здоровье, - продолжила глава Росприроднадзора.

ВОПРОСЫ И НЕДОПОНИМАНИЯ

Проблему загрязнения окружающей среды в Находке обсуждают уже несколько лет, в 2017 году она обострилась еще сильнее с ростом экспорта угля. В 2018 году компании, которые занимаются перевалкой «черного золота» в порту, должны были направить деньги на борьбу с угольной пылью: мониторить состояние воздуха, чистить ливневые воды, применять пылеулавливающие реагенты и так далее. Однако недавно суд по иску прокуратуры приостановил-таки работу одного из малых портов по перегрузке угля — АО «Порт Восточные Ворота — Приморский завод».

- Это для нас серьезная победа, потому что рычагов влияния на такие компании практически нет. Мы просим заинтересованные министерства и ведомства определить понятие «закрытая перевалка угля», никто пока не откликнулся, хотя есть поручение президента по этому вопросу. Но мы знаем, что коллеги нас поддержат и выполнят поручение главы государства, - добавила Светлана Радионова.

Она отметила, что пока прогресса с Минтрансом и Минэнерго не видно в части конкретизации термина «закрытая перевалка угля». По мнению главы Росприроднадзора, он должен найти отражение хоть в одном нормативном документе.

- Но пока его нет, компании совершенно справедливо говорят: «Что вы с нас требуете? Что означает «закрытая перевалка угля»? Это ангары, крытые площадки для переворачивания вагонов или что-то еще?». Компании утверждают, что выполняют нормативные требования: высокий забор, наличие водяных пушек, вытяжек. А в итоге местные жители не могут открыть форточки из-за угольной пыли, - заявила Светлана Радионова.

По ее мнению, собственники новых, строящихся объектов могли бы вкладываться в меры повышения экологической безопасности. «Но когда рядом организация работает без этого и фактически получает сверхприбыль, отказавшись от модернизации, это убивает мотивацию добропорядочных коммерсантов. Если нет разницы — зачем платить больше?», - добавила глава ведомства.

ПОЛЕТЕЛИ ДОЛЖНОСТИ

Светлана Родионова рассказала об итогах своей поездки в находку. После увиденного, с должности был уволен руководитель территориального управления. По ее словам, он долго и убедительно рассказывал, что ситуация улучшилась, предприятия подписали планы модернизации, он выдал им все разрешения. Экс-начальник даже не понял вопроса госпожи Родионовой: «А стало ли лучше жителям?».

- На следующий год Росприроднадзор запланировал серьезные мероприятия в Находке. Мы не оставим ситуацию без внимания, а компании без проверок, пока ситуация с экологией в городе не изменится. И, кстати, вот там наличие снега для меня — не помеха, а подспорье, потому что на нем лучше видны следы деятельности предприятий, - прокомментировала глава Росприроднадзора.