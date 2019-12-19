Бизнес от сердца

Добрые дела требуют больших усилий, зато оставляют в сердце предпринимателя чувство глубокого удовлетворения. Строить бизнес по принципу помощи другим, улучшая мир, оказывается тоже возможно. Развивать культурную, спортивную, общественную, экологическую и другие сферы деятельности можно при поддержке государства, а в центре «Мой бизнес» помогут сделать дело жизни доходным.

Несмотря на то что законом этот статус закреплен только в этом году, настоящие социальные предприниматели есть в Приморье уже давно, их идеи и проекты уже меняют жизнь в регионе. Один из таких примеров - парк «Изумрудная долина», аналогов которому нет на Дальнем Востоке.

К истокам русской культуры

Парк, прогулка по которому поможет окунуться в историю и обычаи русской культуры, расположился под Уссурийском. Идея создания территории с историческим сектором и необычным ландшафтом принадлежит Сергею Вакуленко. Строительство начиналось в чистом поле, с воплощением исторического проекта помог руководитель археологического клуба «Резерв» Александр Мезенцев. Сказочный лес с различными героями и строениями, озеро лотосов, образцы деревянного зодчества и постройки в исконно русском стиле - неотъемлемая часть экскурсии по «Изумрудной долине». Доброй традицией стало здесь проведение праздников, фестивалей, конкурсов, ярмарок и фотосессий.

- Хотелось создать такое место, где можно гулять с детьми и не переживать, что кто-то испортит отдых или настроение. Сразу позаботились о безопасности и экологии, въезд на территорию на авто запрещен, проход со спиртным тоже, - рассказывает Сергей Вакуленко.

Сергей признается, что прибыль никогда не была на первом месте.

- Увлекшись благотворительностью, стали терпеть убытки, поэтому необходимо найти золотую середину. Делаем бесплатный вход в День защиты детей. Ребята приезжают со всего Приморья. В конце сентября организуем «Неделю знаний», проводим занимательные уроки, показывая детям, что можно учиться интересно, вход свободный. Экскурсии для малышей до 5 лет и инвалидов также проходят бесплатно. На посещение парка пенсионерам и многодетным семьям предусмотрена скидка, - делится основатель.

«Изумрудная долина» признана лучшим проектом в культурно-просветительской сфере на региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший социальный проект - 2019».

- Государственная поддержка появилась при сотрудничестве с центром «Мой бизнес». Помогают нам бесплатно делать переводы для иностранцев, разрабатывают сайт. В будущем хочу воспользоваться и льготным кредитованием. А на базе Центра инноваций социальной сферы постоянно проходит обучение. Полученные на лекциях знания применим для развития своего дела, - отмечает Сергей Вакуленко.

Дело жизни

К социальному предпринимательству каждый приходит по-разному, для кого-то это - осуществление мечты, для других же - необходимость, а может, и вовсе дело всей жизни. Галина Алтунина уже много лет помогает адаптироваться детям с особенностями развития и окружает домашним уютом пожилых людей.

Детский лагерь «Наши гости 3» помогает ребятам с особенностями развития социализироваться в обществе и обрести уверенность в себе. Благодаря совместному проживанию, общему досугу и игровой форме развития дети-инвалиды наравне со здоровыми сверстниками получают необходимые навыки и учатся относиться к миру с добротой. При этом дружественный контакт идет на пользу не только детям, но и их родителям.

- Лагерь находится в пригороде Партизанска, в поселке Лозовом, на озере. Раньше он назывался «Костер». Работаем совместно с соцзащитой, предоставляем путевки ребятам из малоимущих семей, воспитанникам интернатов и детских домов, а также обычным школьникам. Сначала для детей с отклонениями делали отдельный отряд, но в этом году впервые распределили отдыхающих не по особенностям здоровья, а по возрасту. Практика показала, что такой подход весьма оправданный: ребята стремятся помогать друг другу и морально, и физически, - рассказала Галина Алтунина.

С помощью государственной поддержки предприниматель надеется выплатить старый кредит, который брали, чтобы частично отремонтировать лагерь, и получить возврат процентов по программе оздоровительного отдыха. В планах - постройка клуба, в котором будут проходить мероприятия, а также оборудование территории для удобства инвалидов. Не исключено, что найдутся и меценаты, которые помогут с ремонтом старых корпусов.

- Сейчас активно сотрудничаем с центром «Мой бизнес», проходила обучение по их программам. Возможно, в будущем возьмем с помощью этой организации кредит по более приемлемой процентной ставке, - поделилась Галина.

В этом году лагерь признан лучшим проектом по итогам регионального конкурса в сфере дополнительного образования и воспитания детей. Денежный приз от центра «Мой бизнес» предприниматель потратила на рекламу, а также на подарки для пансионата, в котором находятся пожилые люди, это, кстати, второй проект предпринимателя. Когда родители Галины Алтуниной заболели и им понадобился особый уход, женщина не нашла подходящего места для их пребывания, поэтому решила его создать сама. Она выкупила базу отдыха, которая приносила хороший доход, и переоборудовала ее, создав домашний уют для пожилых людей.

Пансионат находится в бухте Муравьиная, он работает всего год и на данный момент практически заполнен. Он работает круглогодично, принимая пожилых людей через органы соцзащиты и на платной основе.

Расти есть куда

Само понятие социального предпринимательства официально узаконили лишь этим летом, поэтому многие бизнесмены только начали узнавать о доступных для них мерах государственной поддержки. Но интерес велик. Тому в подтверждение уже в этом году в конкурсе лучших проектов социального предпринимательства приняли участие больше 30 ИП и компаний из Приморья.

- В июле этого года в России принят закон, который ввел понятие социального предпринимательства и определил его критерии. Это те компании и ИП, которые решают проблемы общества: дают работу людям с ограниченными возможностями или выпускникам детских домов, производят товары и услуги для уязвимых слоев населения, работают в сфере дополнительного образования, культуры, здравоохранения и ухода за пожилыми или больными людьми и в других важных сферах. Раньше эта деятельность ассоциировалась с НКО или благотворительностью, но главное отличие социального бизнеса - возможность получать прибыль. Сейчас такие предприниматели перестают зависеть от грантов и формируют устойчивую финансовую модель развития своего предприятия. В этом им помогает Центр инноваций социальной сферы - это созданное в этом году подразделение центра «Мой бизнес». Наша главная задача - быстро и бесплатно научить социальных предпринимателей не только делать добрые дела, но и зарабатывать деньги, - рассказала куратор направления развития социального предпринимательства центра «Мой бизнес» Ольга Кудинова.

Отрадно, что в Приморье работает бизнес, направленный на решение общественных проблем в различных сферах. А теперь есть и действенные механизмы поддержки, которых действительно не хватало.

Придать ускорение

Для тех, кто хочет быстро вывести свой социальный проект на новый уровень, научиться зарабатывать, вовлекать в проект партнеров и продвигать его в публичном поле, центр «Мой бизнес» запустил Акселератор социального бизнеса. Это полный цикл поддержки и сопровождения проекта, который длится три месяца. В этом году в нем приняли участие 15 предпринимателей из Приморья. В 2020 году будет новый набор.

ВЫ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, если:

- Не меньше половины сотрудников являются:люди с ограниченными возможностями, одинокие и многодетные родители, пенсионеры и люди предпенсионного возраста, выпускники детских домов, малоимущие и другие уязвимые категории населения

Продаете товары, которые произвели эти категории граждан, либо произведенные для них

РАБОТАЕТЕ В СФЕРЕ:

- поддержки материнства и детства

- образования: частные детские сады и школы, кружки, доп. образование

- отдыха и оздоровления детей: детские лагеря, санатории, медцентры и т. д.

- социальной адаптации: психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь уязвимым слоям населения

- культурно-просветительской деятельности: частные музеи, театры, библиотеки, творческие мастерские и т. д.

- издания печатной продукции по тематике образования, науки и культуры

- иная деятельность, направленная на решение социальных проблем общества

КСТАТИ

Центр «Мой бизнес» помогает социальным предпринимателям:

- получить консультации экспертов

- пройти обучение

- разработать бизнес-план

- сформировать эффективную финансовую модель

- получить заём на льготных условиях

- войти в реестр поставщиков социальных услуг

- популяризировать проект

СПРАВКА

Центр «Мой бизнес» в Приморском крае

Владивосток, Тигровая, 7

Тел. 8 (423) 279-59-09

Сайт mb.primorsky.ru

Социальные сети: @cpp25rus

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