Японские браконьерские шхуны отпустили пограничники Сахалина

Сахалинские пограничники отпустили японские суда, которые незаконно добывали биоресурсы в районе Курильских островов. Сотрудники ФСБ нашли у браконьеров больше семи тонн, по предварительной информации, осьминога.

Напомним, что пять судов - «Оотомо Мару 38», «Сэйсе Мару 62», «Фуми Мару 53», «Харуми Мару 53», «Умитака Мару 55» - задержали в середине декабря. Шхуны были доставлены на Кунашир - один из островов Курильской гряды. Во время осмотра сотрудники ФСБ нашли порядка 7,5 тонны биоресурсов.

После оплаты штрафов арест, наложенный на суда до 18 декабря, был отменен. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области

- 23 декабря 2019 года решением Южно-Курильского районного суда капитаны пяти японских судов признаны виновными в совершении административного правонарушения по части второй статьи «Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море требований или условий лицензии», - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Суд обязал капитанов заплатить 6 434 520 рублей. После оплаты штрафов арест, наложенный на суда до 18 декабря, был отменен. Японские шхуны шхуны ушли из морского терминала Южно-Курильска.