2019-12-24T11:07:54+03:00
Общество

Японские браконьерские шхуны отпустили пограничники Сахалина

Капитаны судов заплатили штрафы почти на 6,5 миллиона рублей [фото]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Во время осмотра сотрудники ФСБ нашли порядка 7,5 тонны биоресурсов. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской областиВо время осмотра сотрудники ФСБ нашли порядка 7,5 тонны биоресурсов. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области
Изменить размер текста:

Сахалинские пограничники отпустили японские суда, которые незаконно добывали биоресурсы в районе Курильских островов. Сотрудники ФСБ нашли у браконьеров больше семи тонн, по предварительной информации, осьминога.

Напомним, что пять судов - «Оотомо Мару 38», «Сэйсе Мару 62», «Фуми Мару 53», «Харуми Мару 53», «Умитака Мару 55» - задержали в середине декабря. Шхуны были доставлены на Кунашир - один из островов Курильской гряды. Во время осмотра сотрудники ФСБ нашли порядка 7,5 тонны биоресурсов.

После оплаты штрафов арест, наложенный на суда до 18 декабря, был отменен. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области

После оплаты штрафов арест, наложенный на суда до 18 декабря, был отменен. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области

- 23 декабря 2019 года решением Южно-Курильского районного суда капитаны пяти японских судов признаны виновными в совершении административного правонарушения по части второй статьи «Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море требований или условий лицензии», - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Суд обязал капитанов заплатить 6 434 520 рублей. После оплаты штрафов арест, наложенный на суда до 18 декабря, был отменен. Японские шхуны шхуны ушли из морского терминала Южно-Курильска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Закурил прямо в суде: приморец нарушил правила поведения
Приморье пострадало на 2,5 миллиарда рублей
Как и обещали: восемь новых автобусов вышли на маршрут № 95 во Владивостоке
Приморочка обокрала свою знакомую на 145 тысяч рублей
«Мне нужна твоя одежда»: приезжий грабитель снял спортивный костюм с владивостокца
«А где коллапс?»: утренний Владивосток стоит в шестибалльных пробках
«Поздравь меня с Новым годом, милый»: приморская певица ЛЮSEA выпустила новый клип
Следователи проводят проверку после смерти подростка из-за селфи на цистерне во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 24 декабря 2019 года: -17 градусов и ветер
Шуба, настало твое время: ночь на вторник станет самой холодной в Приморье
Конфеты – детям: где можно получить новогодние подарки во Владивостоке
Стая голодных бродячих псов терроризирует район во Владивостоке
В соцсетях выбирают имя эпичному коту, который приходит к спасателям на вертолетную площадку в Приморье