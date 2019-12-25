Летел на красный: в Приморье маршрутка сбила ребенка на переходе возле школы

В приморском городе Уссурийск под колесами маршрутки оказался ребенок. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу недалеко от школы № 8 на Владивостокское шоссе. Свидетели уверяют, что водитель автобуса проскочил на красный свет. Момент происшествия попал в прицел камеры видеонаблюдения, не исключено, что кадры помогут полицейским разобраться в трагедии. По словам очевидцев, ребенка госпитализировали, школьнику провели серьезную операцию. Но по предварительным данным, спасти 7-летнего пострадавшего не удалось.

На кадрах видеозаписи отчетливо заметно, как встречный поток транспорта останавливается на пешеходном переходе и люди ступают на зебру, чтобы перейти дорогу. Маленький «торопыга» оказывается на переходе самым первым. Ребенок буквально выбегает под колеса несущейся маршрутки, не убедившись в безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/751564" frameborder="0"></iframe> В Приморье маршрутка сбила ребенка прямо на переходе.Видео: Марк Чернослив

Пытаясь избежать наезда, водитель маршрутки вывернул руль, направив «Газель» в остановившиеся на светофоре машины. Однако было уже поздно. Автобус сбил маленького пешехода, протаранил Toyota Probox и задел Hobda Fit. В момент происшествия в маршрутке находились пассажиры. Ошарашенные очевидцы поспешили на помощь к пострадавшему. Кто-то из автомобилистов даже перенес ребенка в машину, по всей вероятности, чтобы оперативно доставить в медицинское учреждение. Как уверяют жители города, медики боролись за жизнь мальчика, однако спасти его не удалось.

– Разве можно хватать пострадавшего? У него могут быть переломы. Его нужно аккуратно фиксировать на носилках, разве нет?,– отмечают пользователи социальной сети, комментируя распространившееся видео.