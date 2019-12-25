На что «Терминал Астафьева» потратил миллионы?

В этом году в Находке еще 17 семей переехали из барака в новые благоустроенные квартиры. ОАО «Терминал Астафьева» продолжает собственную социальную программу переселения жителей микрорайона «Мыс Астафьева», рассчитанную до 2020 года. Это - самый масштабный проект, реализуемый на собственные средства, среди портов всего края.

В прошлом году по этой программе был полностью расселен ветхий многоквартирный дом по адресу: ул. Астафьева, 3, квартиры получили 30 семей, на это было выделено 52 миллиона рублей. В этом году переезд в новое жилье отпраздновали жители соседнего дома - на ул. Астафьева 5. На эти цели предприятие выделило 30 миллионов рублей.

Александра Ивахненко с ключами от новой квартиры.

«После успешной первой очереди проекта с бараком по адресу: улица Астафьева, 3 компания продолжает улучшать жилищные условия находкинцев, проживающих во втором малопригодном для нормальной жизни аварийном доме. Для этого проделали огромную предварительную работу. Прежде всего добились признания этих бараков аварийными, чего жильцы самостоятельно не могли сделать долгие годы. Также не у всех были в порядке необходимые документы, подтверждающие их право на жилье, кто-то накопил большие долги по «коммуналке». Тем не менее, раз мы работаем в этом микрорайоне, мы решили помочь его жителям переехать в новое комфортное жилье. При этом, решая проблемы каждого в индивидуальном порядке, с учетом его возможностей и пожеланий и максимально оперативно. Кто-то хотел переехать к родственникам в другой город или район. «Терминал Астафьева» выкупал квартиры по согласованной с жильцами стоимости квартиры. При этом в ряде случаев стоимость квартиры и площадь приобретаемого жилья завышена в пользу собственника», - сообщил исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.

Также «Терминал Астафьева» улучшает жилищные условия находкинцев, продолжая программу остекления окон и балконов в домах на ул. Астафьева, 3а и 5а, а также Астафьева, 105 и 107. В квартирах желающих жильцов в этом году установлено 57 окон и 18 балконов. В настоящий момент идет установка еще 12 окон и 12 балконов. На эти цели компанией потрачено 5,4 миллиона рублей.

Обновленный кабинет географии подшефной школы «Полюс».

В подшефной школе «Полюс» в этом году были обновлены кабинеты географии, технологии, спортзал, медицинский блок и санузлы. Всего «Терминал Астафьева» выделил школе 3,5 миллиона рублей. Годами ранее профинансировали замену старых деревянных окон на пластиковые. В учебном учреждении стало гораздо теплее.

Новое оборудование в кабинете технологии - все для будущих хранительниц очага.

«Нашему руководству небезразлично, в каких условиях дети Находки получают знания, поэтому мы и выделяем средства. Дети - наше все, они - продолжатели всех наших начинаний. Со школой № 1 «Полюс» мы сотрудничаем уже шесть лет и не собираемся останавливаться. Мы всегда готовы оказать помощь», - отметила начальник хозяйственной службы ОАО «Терминал Астафьева» Татьяна Тузова.

В спортивном зале школы тоже сделали ремонт. Ранее за средства «Терминала Астафьева» здесь заменили окна.

Порт подключился к организации общественных пространств и в других районах Находки. Прежде всего провели освещение между детским садом и школой в отдаленном микрорайоне КПД. Новые опоры установили и на территории школы, а также еще в нескольких местах, где постоянно гуляют дети. Всего появилось около 30 светодиодных светильников.

В рамках благоустройства микрорайона КПД была установлена долгожданная детская площадка по ул. Свердлова, 49. На это «Терминал Астафьева» выделил 3,2 миллиона рублей. Теперь играть на площадке смогут дети разных возрастов на четырех зоны отдыха. Первая - прогулочная зона, выполненная из специального покрытия, где могут безопасно прогуляться мамы с маленькими детьми. Вторая - спортивная зона с турниками и брусьями. Третья и четвертая - это игровые зоны с качелями, горкой и песочницей. Вся территория площадки огорожена от внутриквартальной дороги и проезжающих по ней автомобилей небольшим забором.

Открытие новой детской площадки стало настоящим семейным праздником для жителей микрорайона КПД.

«Мы долго ждали, когда в нашем дворе появится такая детская площадка, и вот появилось место для отдыха. Детская площадка стала безопасной и удобной, а двор наш преобразился. Теперь у нас появилось место, где не только могут собраться дети, но и взрослые и люди старшего поколения. Жители нашего дома хотели бы выразить слова благодарности людям, которые внесли вклад в развитие нашего микрорайона, - это руководство «Терминала Астафьева», а также активные жильцы нашего дома, которые оказались неравнодушными к нашим проблемам», - рассказала жительница улицы Свердлова, 49 Кристина Белая.

Также по программе озеленения были приобретены более 100 хвойных кустарников и растений для высаживания в этом микрорайоне. В школе № 7 «Эдельвейс» заменят входную металлическую дверь.

По просьбе руководства МГУ им. Г. И. Невельского ОАО «Терминал Астафьева» перечислил более 2,5 млн рублей на замену устаревшей системы сигнализации в одном из старейших учебных заведений Находки. Благодаря этому 250 курсантов смогли вовремя начать учебный год.

- Находка - портовый город и филиал МГУ имеет для города огромное значение. У нас на предприятии работают выпускники училища, поэтому мы не могли остаться в стороне. Надеемся, что училище с нашей помощью будет еще долгие годы выпускать профессионалов, а мы - принимать выпускников на работу, - отметил исполнительный директор «Терминала Астафьева» Александр Ганин.

«Терминал Астафьева» участвует в федеральной программе диспансеризации взрослого населения. Благодаря выделенным средствам предприятия в Находке будет организована работа медицинского автопоезда «Забота». Специалисты проведут выездные медосмотры на предприятиях и организациях города. Это позволит на ранних стадиях выявить различные заболевания и оперативно приступить к их лечению.

Важным для «Терминала Астафьева» остается и поддержка футбольного «Луча», флагмана и самого именитого клуба Дальнего Востока. На средства спонсора существует центр подготовки юных футболистов, которые в этом сезоне впервые принимали участие во всех, предусмотренных календарем, соревнованиях на выезде в России и Азии. Результат деятельности центра - уже сегодня в заявке основной команды ФК «Луч» девять воспитанников из Приморского края, пятеро из которых уже сейчас реально выходят на поле. Также за счет спонсорских средств ведется закупка спортинвентаря и улучшение инфраструктуры футбольной школы, в частности, приведен в порядок стадион «Юность», реконструированы раздевалки и душевые в детско-юношеской футбольной школе, ряд тренеров ЦПЮФ прошли обучение для получения необходимой тренерской лицензии, а также была проведена переаттестация специалистов.

Фото предоставлено ОАО «Терминал Астафьева»