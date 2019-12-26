«Два года был на госслужбе, как пограничник с собакой»: бывший вице-губернатор Приморья дал большое интервью для радио «Комсомольская правда»

Константин Богданенко в утреннем эфире радио «Комсомольская правда» раскрыл подробности своего неожиданного ухода с поста вице-губернатора, прокомментировал слухи о назначении его главой Камчатки и поделился планами на будущий год. Последние, к слову, очень глобальные – в Приморье собираются построить жилой район на 600 тысяч квадратных метров.

Фактически за один месяц вы ушли с поста вице-губернатора, а потом покинули должность главы инвестагентства. Всех мучает вопрос: «Почему?»

- Вы знаете, мне кажется, что мы в последние годы, особенно в политике местной, привыкли жить в заговоре. Когда что-то происходит, кажется, будто это произошло по какой-то особой причине. На деле все проще - пришло время. У меня закончился тот период, в котором я мог быть полезен в государственной власти. Пришла та команда людей, которые лучше меня знают, как этим заниматься, как управлять.

Я два года находился на государственной службе, как пограничник с собакой. Наверное, любой нормальный гражданин, имеющий ответственность, и управленческий опыт, должен потратить часть своей жизни на государственную службу так же, как и на военную. Вообще, государственная власть – это управление большой системой. Большие системы сложны для управления, а тем более для перенастройки ориентации. В них слишком много условий, на которые ты можешь влиять и не можешь. В итоге все превращается в большое количество времени, которые ты тратишь на то, чтобы что-то изменить. Иногда причем не видно, что что-то происходит и что-то меняется. Но опыт это бесценный.

Что касается инвестиционного агентства, была необходимость сделать так. Хотел качественно передать те наработки, те действия, те основы для новых проектов. Я благодарен тем ребятам, которые сейчас пришли в качестве руководителей. Так бы всегда было в стране - мы бы находились совершенно на другом уровне развития, в том числе и экономическом.

Вы сказали, что сходите в отпуск и снова в бой. Где отдыхали?

- Ну, отпуска как такового не получилось. У меня была смена деятельности, и в принципе я не прекращал работу, просто перефокусировался. Ничего нового мы с моей командой сейчас не делаем - как и стремились к тому, чтобы Приморский край становился местом комфортным и удобным для жилья, так и сейчас. Просто в другом формате продолжаем.

Группа компаний DNS, выходцем из которой я являюсь, будет основой всех усилий. Сейчас розничная сеть магазинов DNS практически самая масштабная в стране – больше полторы тысяч магазинов, достойный оборот. Крупнейший налогоплательщик края, между прочим. Но тем не менее дополнительные идеи развития лежат в области интересов Приморья. Прежде всего, это жилищное строительство – девелопмент и создание всех условий для того чтобы люди могли чувствовать себя комфортно. Жить наравне не только с западными территориями России, но и с основными нашими конкурентами, с теми рынками, странами, которые находятся в непосредственной с нами близости (Япония, Корея, Китай).

Мы сконцентрированы на большом строительном проекте – «DNS city». Это будет некий новый центр для проживания граждан, агломерация Владивостока. Он достаточно далеко находится, на первый взгляд - территория ТОР Надеждинский, около посёлка Новый. Но с другой стороны, я сейчас смотрю – 15 минут езды и ты на Заре.

Проект рассчитан на 4 года. Мы планируем его к 2024 году завершить. Появится почти 600 тысяч квадратных метров квадратных жилья, человек на 20-25 тысяч. И это как раз создаст новое качество жизни.

А вы были на Камчатке?

- Да, был.

Не так давно ходили слухи, что вы можете стать губернатором Камчатского края. Что скажете?

- Ну вы знаете, мне до сих пор интересно: откуда это все пошло, кто такую мысль интересную выдал? Идея прикольная, но главой региона я бы не хотел быть. Для этого есть вполне объективные причины. Я себя в мире позиционирую по-другому. Губернаторство для меня – это не возможность построения карьеры, а возможность что-то сделать полезное. А главой региона я был бы не эффективным, гораздо более полезным для страны являюсь в той позиции, на которой я нахожусь сейчас. У меня уникальный опыт – понимаю, как работает государство, и как работает бизнес. Я обязан стать интерфейсом между этими большими группами. Ну и, не в обиду всем остальным будет сказано, я из Приморья и не хотел бы уезжать, родился здесь.

Ваше мнение: почему на Дальний Восток до сих пор смотрят как на сырьевой придаток?

- Смотря кто смотрит. Я могу сказать, что вот так считают все меньше людей. «Дни дальнего Востока» этого года очень показательны. Люди банально начинают узнавать про существование Приморского края, ДФО. Если в первый раз туда едва ли не силой людей приводили, то в 2019 году там уже не пройти было. И многие люди пришли туда, чтобы посмотреть, и выставка становится качественнее, а предложения, которые там описаны, более конструктивными.

К сожалению, бизнес российский, как и сама страна, исторически жили очень изолировано. Мы не конкурентны на мировом рынке, поэтому мы и боимся. И когда нам говорят: «Приезжайте на Дальний Восток, будете здесь жить рядом с Китаем», выступает «но». Народ не умеет работать на иностранцев.

Константин Богданенко впервые после ухода с поста вице-губернатора дал большое интервьюФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Нужно ли что-то делать с тенденцией оттока населения?

- Вы знаете, мне кажется, что нужно перестать истерить что ли насчет оттока населения. Думать позитивно, создавать что-то прогрессивное, чтобы молодежь не переезжала. А для этих целей нужно жилье, та же ипотека под 2% подразумевает квартиру. Но домов у нас вводится в таком мизерном количестве, что никакой кредит не решит эту проблему.

И, на мой взгляд, у нас в Приморье есть очень крутая возможность для инвесторов, потому что такая ипотека абсолютно точно создает запрос на нормальные условия жилья для Приморского края.

Для любого строительства нужна земля. От нее никуда не денешься, а у нас очень много земель Минобороны. Куда ни кинь – везде Минобороны, ведь она не хочет расставаться со своими землями.

- Это, конечно, наследие нашего прошлого, когда мы стояли на страже наших рубежей круглые сутки. Я не думаю, что Минобороны не хочет расставаться с землями, просто это некоторый процесс. К тому же, Минобороны — это же не живое существо – это набор, большое количество людей со своими представлениями, интересами, в том числе и просто чиновники, которые решение о снятии или отказе этой земли должны чем-то мотивировать. Нужно разобраться с кипой документов, которые где-то ограничивают это дело. И естественно, как и в любой другой системе с чиновниками, лучше не делать, чем делать. И дело не в лени, а в подходе. Потому что любое действие влечет за собой необходимое доказательство, а бездействие ничего не влечет. А у людей есть дети, планы на будущее. Это не претензия к работникам, а вопрос к системе.

Но что касается Русского острова - у нас есть большие перспективы. И главная заключается сейчас в проекте развития территории. Речь идет о полуострове Саперный - этот проект представлял на ВЭФ губернатор Олег Николаевич президенту. Владимир Владимирович его одобрил. И сейчас уже идет рабочее понимание того: что и где будет находиться. Я уверен, что здесь вопрос с Минобороны решится. Это ведь не будет отдача земель в никуда, это будет территория под большой понятный проект развития, ответственность за который берет на себя губернатор.

Как себя показал закон о Содействии строительству в Приморском крае, принятый в 2019 году и который ещё называют «Законом Богданенко»? Какие у него перспективы?

- Не знаю, почему его так называют. Ну и вот одна из самых показательных достижений команды, сделанных за последний год, это то, что проблема с дольщиками начала решаться. И, наверное, вы знаете, что несколько дней назад был запущен пятый дом, из числа тех, которые стояли много лет. И люди сейчас видят, что обещания подкрепляются результатом.

Мы получили инструмент, который позволяет решить проблему с дольщиками. Вот эти дома, введенные в эксплуатацию - лучшее доказательство того, что закон работает. Перспективы у него определенно есть, и мы это с вами вместе увидим в 2020 году. Осталось еще больше 20 домов. Думаю, что большая часть из них будет введена, потому что процесс запущен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/751806" frameborder="0"></iframe> Константин Богданенко о развитии Дальнего Востока, планах на губернаторство и землях минобороны.