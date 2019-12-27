Как гранты президента России помогают людям жить лучше

Фонд президентских грантов уже два года помогает некоммерческим организациям (НКО) России менять жизнь россиян к лучшему. Президент России Владимир Путин поставил задачу вовлекать НКО в работу там, где усилий органов государственной власти еще не хватает, или там, где общественники берутся справиться с задачей лучше официальных организаций. Это и помощь людям в социальной сфере, и патриотическое воспитание молодежи, и поддержка материнства и детства, и многие другие сферы.

Особенно такая работа становится востребованной на Дальнем Востоке. Не секрет, что в последнее десятилетие восток России вновь попал в фокус внимания власти, и сейчас становится флагманом экономического развития всей страны. А вслед за экономикой идет развитие и всех остальных сфер жизни. И тут помощь НКО становится просто неоценимой. Ежегодно сотни дальневосточных проектов получают миллионную поддержку от Фонда президентских гратов, и каждый проект помогает сделать жизнь здесь, на востоке России, комфортнее.

Дальний Восток - это регион особого президентского внимания. Глава страны поставил очень четкие цели: развивать экономику и создавать комфортную среду для жизни. Ежегодно власти и представители общественных организаций шаг за шагом приближаются к поставленной цели. С 2017 года НКО Дальнего Востока смогли реализовать около 3 тысяч проектов, направленных на повышение качества жизни в регионе. Всего некоммерческие организации могут предлагать свои инициативы по 13 направлениям: патриотическое воспитание молодежи, социальное обслуживание и соцподдержка граждан, охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, проекты в области науки и образования, культуры и искусства, охрана окружающей среды и другие.

В 2019 году поддержку Фонда получили 227 проектов. Общая сумма грантов - 339,56 млн рублей. Среди уже реализованных проектов текущего года - проект «Красного креста» по обучению людей основам ухода за тяжелобольными. Проект реализуется в Приморье. Именно здесь в 15 населенных пунктах пройдут обучающие семинары для всех желающих.

- Государство сейчас уделяет большое внимание уходу за тяжелобольными людьми, а «Красный Крест» занимается этим исторически. Так и появилась идея нашего проекта «Уход на дому - поддержка и забота близких», - рассказала руководитель проекта Надежда Ильина.

Фонд «Калина Красная» на средства президентского гранта помогает женщинам-заключенным получить новую профессию: повар-кондитер. Как оказалось, после выхода на свободу, у девушек отсутствует профессия, которая была бы востребована на рынке труда. И, в итоге, чтобы обеспечить себе средства к существованию, женщинам приходится идти на совершение повторных преступлений. Поэтому в Фонде появился этот проект.

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- На полученный грант мы не только обучили преподавателя и закупили оборудование, но и провели ремонт помещения, где разместились классы. Обучение по профессии «повар-кондитер» рассчитано на 4,5 месяца. Уже набрали две группы по 20 человек, - руководитель проекта Элеонора Трубникова уверена, что в будущем женщины обязательно найдут себе достойную работу.

В Забайкалье более 500 тысяч рублей грантовой поддержки получило НКО «Открытое Забайкалье». На эти деньги в крае создадут Школу эвенкийского языка.

- Было несколько научных экспедиций в районы края, где живут эвенки. Оказалось, что все они не говорят на своем исконном языке. Но желание учить родной язык есть. На средства президентского гранта мы намерены создать в крае «Школу эвенкийского языка», - говорит автор проекта Лариса Титарева.

На самом деле, перечислять можно долго: проектов много, и каждый работает в своей сфере. Однако цель одна: сделать жизнь на Дальнем Востоке комфортнее.

Итоги

В 2019 году Фонд президентских грантов подвел своего рода итог своей работы - эксперты составили топ лучших проектов НКО с 2017 года работы. Естественно, что итоги подводили по всей России, но Дальнему Востоку есть чем гордится - сразу восемь проектов НКО вошли в список. Это проекты приморского НКО «Родные люди», Сахалинской НКО «Бумеранг», «Центр военно-патриотического воспитания «Взлет» Хабаровского края, «Большая байкальская тропа Бурятии», Забайкальское отделение «Русского географического общества», «Центр социальной адаптации молодежи «Грань» Хабаровского края, Магаданская общественная организация по работе с молодежью и «Общество без барьеров» Республики Бурятия.

Для того, чтобы попасть в список лучших их лучших, каждый проект должен был пройти три этапа: победить в конкурсе президентских грантов, получив высокие оценки от экспертов, далее пройти оценку полученных результатов, и в финале выдержать конкуренцию между теми проектами, которые прошли первые два этапа.

Итоговый список из 100 лучших проектов был сформирован 14 октября 2019 года на заседании Координационного комитета под председательством Сергея Кириенко.

«Сто лучших – это все-таки пример для других, – отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.– Этот опыт надо тиражировать. Мы старались выбрать не просто хороший проект, а тот, который будет распространен на территорию других регионов».

Следующие 100 лучших проектов будут определены в 2020 году по итогам оценки результатов проектов, поддержанных Фондом президентских грантов в 2018 году и завершившихся к декабрю 2019 года.

Открытое Забайкалье. На фото - Чита. Фото: shutterstock

Справка «КП»:

Фонд президентских грантов был создан Указом президента России Владимира Путина. Историческая дата - 3 апреля 2017 года. Именно тогда был опубликован указ "О Координационном комитете по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества". До этого момента распределением финансовой помощи НКО занимались шесть различных операторов. В какой-то момент потребовалась централизация. Так, по инициативе сразу семи общественных организаций, и появился Фонд. С момента создания Фонда проведено шесть конкурсов. Участие в них приняли уже 21 тыс. 714 некоммерческих организаций. Выстроенная Фондом система работы уже в 2019 году получила поддержку со стороны президента - 30 января 2019 году был издан Указ «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества», где закреплены основные положения грантовой поддержки.