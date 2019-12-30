Елка из костылей с «пальцами и ушами» шокировала жителей Владивостока

Необычную елку, сделанную из костылей, установили сотрудники одного из травмпунктов города Владивостока. Как и полагается один из главных символом Нового года нарядили мишурой и гирляндой, но вместе с привычными шарами на елке оказались весьма экстравагантные украшения. Гипсовые слепки частей тела шокировали многих посетителей.

Елка из костылей украсила коридор медицинского учрежденияФото: Милана СОКОЛ

– Мама, что это кость? А это, что такое, палец? – расспрашивал родителей маленький клиент медицинского учреждения.

На елке, так заботливо украшенной медиками, помимо традиционных шаров, шишек и снежинок, действительно оказались кости, пальцы и даже ухо. Естественно, что такой креативный подход пришелся по нраву далеко не всем. Некоторые родители не только возмущенно переговаривались, но и уводили своих детей подальше от новогоднего арт-объекта.

Украшения елки в одном из травмпунктов приморской столицыФото: Милана СОКОЛ

– Считаю, что такому творчеству не место в стенах травмпункта, куда ежедневно обращаются сотни людей. Маленьких детей подобная экспозиция может попросту напугать, даже меня подергивает при виде пальцев, – поделилась с корреспондентом «Комсомолки» жительница Владивостока.

Редакция уже обратилась к официальному представителю Департамента здравоохранения Приморского края с просьбой обратить внимание на спорный объект.

Креативный подход медиковФото: Милана СОКОЛ