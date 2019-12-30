Снежный городок с героями русских сказок появился на «Комете»

На территории Центра отдыха "Комета" появился городок из снежных фигур - героев русских сказок. Гостей центра встретят богатыри, кот ученый, Царевна-Лебедь, Змей Горыныч, Емеля и волшебная щука и даже золотая рыбка. Ну а вечером красочная подсветка добавит героям былин и сказаний немного магии.

Скульпторы из Владивостока, Лесозаводска, Хабаровска и Биробиджана потрудились на славу, воплотив в жизнь столь амбициозную идею. Ведь снежный городок в бесснежном Владивостоке простоит недолго, чего нельзя сказать об уютной территории Центра зимнего отдыха "Комета". Здесь при помощи снегогенераторов было заготовлено достаточно снега, чтобы мастера смогли воплотить в жизнь свои смелые идеи.

- Мы познакомились с ребятами с «Кометы» на международном автосалоне VIAS 2019. Решили сделать совместный проект, выбрав тематику русских сказок. Заготовили тысячу кубометров искусственного снега, построили специальные коробы для набивки и утрамбовывания снега. Планировали вначале сделать 27 фигур. Но, оценив свои силы, решили ограничиться меньшим количеством, ведь снег для скульптур делается по другой технологии, нежели подготовка трасс. Тем не менее, у нас есть далеко идущие планы на следующий год, - сказал руководитель проекта, художник скульптор Денис Абдулин.

Мастера подготовили для снежного парка девять фигур, каждая из которых более двух метров в высоту. На первый взгляд не сразу становится понятно, каким образом держатся отдельные элементы фигур. Тот же хвост Змея Горыныча в буквальном смысле парит в воздухе. Скульпторы надеются, что гости центра будут аккуратно обращаться с героями русских сказок.

Идейным вдохновителем проекта стал генеральный директор Центра зимнего отдыха "Комета" Михаил Сорокин.

- Я 20 лет назад был в Харбине и видел выставку ледяных фигур, до сих пор вспоминаю эту красоту. В этом году мы потренируемся, поймем все нюансы, и уже в следующем году планируем возвести настоящий снежный город, - отметил Михаил Сорокин.

В следующем году мастера начнут подготовку заранее. Планируется в отдельной парковой зоне площадью в 5 гектар создать гораздо больше фигур из снега.

Открытие сказочного городка состоится 1 января. Впрочем, уже сейчас Центр зимнего отдыха «Комета» готов к празднованию Нового года. Горнолыжные трассы на 300, 600 и 750 метров, а также трасса для беговых лыж и тюбинг парк засыпаны снегом. Каток залит, установлена новогодняя елка и готовы тематические фотозоны.