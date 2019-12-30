Увидеть Владивосток с 70-х годов до нашего времени можно на фотовыставке в ЦСИ «Заря»

В 2020 году продолжит работу выставка «Дальний фокус» в Центре современного искусства «Заря». Туда вошли около 400 снимков Владивостока с конца семидесятых до 2019 года. Проект впервые представил самый «свежий» срез современной фотографии города.

«Другие региональные фотографические школы — от Петербургской до Казанской и Новокузнецкой — можно было увидеть в России на выставках, они печатались в альбомах и каталогах. В то же время во многих городах и целых областях фотографические практики остаются невыявленными и малоизвестными в России и мире. “Дальний фокус” — наша попытка понять и представить с помощью медиума фотографии, как и чем живет Приморье и как его видят владивостокские художники и репортеры», — рассказала главный куратор ЦСИ «Заря» Алиса Багдонайте.

Георгий Хрущев, Сапожники дома быта, 1973.

По словам куратора выставки Анны Петровой, фото в экспозиции «проявляют» жизнь большого города и целого региона, открывая различные способы «вглядывания» в реальность и манипулирования изображением.

Восемь залов ЦСИ «Заря» раскрывают различные жанры, от «производственного портрета» и дальневосточного ландшафта до архитектурной съемки и артистических экспериментов.

Популярный жанр «портрет» помогает автору представить целые классы общества, и в то же время — искать и находить себя. Снимки фотографа «Дальприборзавода» Георгия Хрущева, репортажи Александра Хитрова, серии Глеба Телешова фиксируют образы профессий и малых народов. Постановочная и фэшн-фотография чередуются с документальной хроникой с рабочих мест, приглашенные модели сменяются цирковыми жонглерами и акробатами, сапожниками и обувщиками — в циклах Ивана Сперанского, Алексея Короткова, Владимира Шутафедова.

Иван Сперанский, Из проекта Ego, 2019.

Городской пейзаж Владивостока реконструируются в панорамах и архитектурной съемке Елены и Александра Мельниковых, а массовое хрущевское и брежневское строительство домов-коробок поэтизирует Сергей Орлов.

Групповую идентичность города представляют серии раздела «Праздники и ритуалы», в которую вошли Масленица и 1 мая, митинги коммунистов и крестные ходы.

Артистическая фотография — часто постановочная и экспериментирующая с техникой съемки, проявки и печати — разворачивается в сюжетных и концептуальных сериях Михаила Павина. Идеалы нонконформизма и альтернативного взгляда развивают снимки Сергея Дробнохода и Сергея Кирьянова. Отдельным разделом выставки стали фотографии, снятые смартфоном. В режиме «стрит-фотографии» снимают Денис Коробов, Мария Бабкова и инстаграмеры Павел Немтин и Леонид Звегинцев.

Алексей Коротков, 2018

На выставке представлены работы 19 фотографов: Марии Бабковой, Сергея Дробнохода, Леонида Звегинцева, Сергея Кирьянова, Евгении Кокуриной, Дениса Коробова, Алексея Короткова, Юрия Луганского, Елены и Александра Мельниковых, Павла Немтина, Сергея Орлова, Михаила Павина, Ивана Сперанского, Глеба Телешова, Александра Хитрова, Георгия Хрущева, Владимира Шутафедова и Юрия Яроцкого.