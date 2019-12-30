2019-12-30T07:57:59+03:00
Общество

"Жизни детей спасены, поспать уже вряд ли успеем": во Владивостоке лжетеррористы снова срывают работу учреждений

С утра псевдоатаке подверглись три детсада, но позже объектов стало больше
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Волна псевдотерроризма в детсадахВолна псевдотерроризма в детсадахФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Детские сады, больницы и прочие учреждения Владивостока и других дальневосточных городов сегодня, 30 декабря, снова получили сообщения о якобы минировании. На уже проверенных объектах угроз не обнаружено, но вынужденные эвакуации успели испортить горожанам настроение.

- Уважаемые родители! Сегодня в 11:45 в наш сад поступило сообщение о том что сад заминирован. В 12:10 все дети были эвакуированы в СОШ 33. Все структуры были вызваны и все обследовано. Жизни детей были спасены, в 13:45 все дети были в садике, все спокойно ждем обед, поспать уже вряд ли успеем, - такое сообщение, например, получили сегодня родители подопечных детского сада 158 на Сахалинской, 37а.

В мэрии подтвердили, что с утра псевдоатаке подверглись три детсада, но позже объектов стало больше.

- Каждое сообщение проверяется сотрудниками оперативных служб. Пока ни одно сообщение не подтверждено. Как только завершается проверка, садики возвращаются к обычному режиму работы, - уточнили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Ростелеком» создал первый полностью цифровой район на Дальнем Востоке
В ближайшее время закроют улицу Капитана Шефнера
Уборочная техника VS снег: Владивосток снова вступил в борьбу с непогодой
Пробки 9 баллов: во Владивостоке ограничили движение по объездной Седанка-Патрокл
«Остановка запрещена»: на Калинина установят новые дорожные знаки
Танцы для взрослых: проект приморского НКО помогает людям старшего возраста вернуть вкус жизни
Резервуары с топливом горят на строящейся котельной на Сахалине
Полевая кухня развернется на центральной площади Владивостока в новогодний вечер
Во Владивостоке изменили график работы фуникулера на 31 декабря
Жительница Приморья переборщила с местью за избиение и попала под следствие
«Бедный дедушка, слезы утирает»: приморские рыбаки въехали в бетонное ограждение
Часть Владивостока на весь день останется без света
Погода во Владивостоке на 30 декабря 2019 года: снег, тепло и ветер северный
Пожарные потушили частный дом во Владивостоке
"Неужели не жалко машину?" В Приморье провалилось под лед очередное авто
15-летнему мальчику из Приморья ампутировали ногу из-за халатности медиков
"Фильмы отдыхают и нервно курят в сторонке": инспекторы ДПС задержали пьяного водителя во Владивостоке
Мокрый снег, ветер до 25 м/с и риск ДТП: МЧС предупреждает приморцев о грядущей опасности
Изменение графика работы медучреждений Приморья в праздничные дни 2020
В 2020 году в Приморье возобновят производство мяса птицы
Прием заявок на участие в турнире по дворовому хоккею продлен до 9 января
Около центральной площади Владивостока заработала новогодняя продуктовая ярмарка
В Уссурийске полицейские накрыли точку по продаже небезопасной пиротехники
Двое несовершеннолетних пойдут под суд за грабеж
Погода во Владивостоке и Приморье на 28 декабря 2019 года
Скандальная «Мышь на сыре» вернулась на главную площадь Владивостока
Массовое автобусное ДТП парализовало центр Владивостока
В АО «Восточный Порт» отметили заслуги лучших работников предприятия
В Приморье осудят мужчину, который избил и замотал сожительницу скотчем