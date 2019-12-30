"Жизни детей спасены, поспать уже вряд ли успеем": во Владивостоке лжетеррористы снова срывают работу учреждений

Детские сады, больницы и прочие учреждения Владивостока и других дальневосточных городов сегодня, 30 декабря, снова получили сообщения о якобы минировании. На уже проверенных объектах угроз не обнаружено, но вынужденные эвакуации успели испортить горожанам настроение.

- Уважаемые родители! Сегодня в 11:45 в наш сад поступило сообщение о том что сад заминирован. В 12:10 все дети были эвакуированы в СОШ 33. Все структуры были вызваны и все обследовано. Жизни детей были спасены, в 13:45 все дети были в садике, все спокойно ждем обед, поспать уже вряд ли успеем, - такое сообщение, например, получили сегодня родители подопечных детского сада 158 на Сахалинской, 37а.

В мэрии подтвердили, что с утра псевдоатаке подверглись три детсада, но позже объектов стало больше.

- Каждое сообщение проверяется сотрудниками оперативных служб. Пока ни одно сообщение не подтверждено. Как только завершается проверка, садики возвращаются к обычному режиму работы, - уточнили в пресс-службе мэрии.