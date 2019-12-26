Время начинать бизнес

Если вы узнали себя в последнем примере и бизнес-идея никак не идет из головы, самое время сделать первый шаг и в новогодние каникулы всерьез проработать детальный план действий.

А мы расскажем, как без всякой магии - с помощью реальной поддержки краевого центра «Мой бизнес» - перестать мечтать и начать делать.

Все начинается с мечты

Чтобы бизнес-идея так и не осталась лишь мечтой, первым делом нужно ее описать. Для себя. Представьте: какой он, ваш бизнес? Если это кафе, то кто будет приходить к вам в гости, какие должны быть скатерти, а что станет коронным блюдом меню? Мечтаете о собственном автосервисе - чем он будет отличаться от того, который уже работает в соседнем квартале? Частный детский сад - какие дополнительные занятия будут у ребят? Изучайте вопрос, посетите конкурентов, подумайте, кого возьмете на работу, кто из друзей сможет помочь на первом этапе не только словом, но и делом. Может, знакомый как раз ищет арендатора в помещение, которое идеально подходит для вас, или дочь друга - популярный блогер и поможет с раскруткой бизнеса в соцсетях? Настоящий предприниматель использует все доступные ему возможности. Запишите все ресурсы, которыми вы обладаете, оцените, чего не хватает. Итогом этой работы должен стать бизнес-план.

Конечно, составить по-настоящему качественный бизнес-план и оценить все риски, не имея специального образования и опыта в бизнесе, не так уж и просто. Но сформировать проект документа вам вполне по силам, помочь в этом может сервис «Бизнеснавигатор». В зависимости от населенного пункта, в котором вы живете, он рассчитает, сколько денег нужно для старта и сколько вы сможете заработать в течение пяти лет.

Обучение в центре "Мой бизнес" ничем не уступает дорогостощим бизнес-тренингам.

Делай бизнес

Итак, бизнес-план на руках, глаза горят от предвкушения будущей прибыли, а сердце… немного сжимается от страха. Ведь на кону - стабильная зарплата, которую приносит наскучившая работа, и риск потерять все накопления. Самое время обратиться за помощью к профессионалам - в центр «Мой бизнес» Приморского края. Это государственная площадка, созданная специально для помощи начинающим и действующим предпринимателям. Ее работа финансируется из бюджета, поэтому и помощь вы получите бесплатно. Берите свои расчеты и просто приходите в офис во Владивостоке, на Тигровую, 7, или в представительства центра в вашем городе.

Здесь первым делом вам помогут доработать ваш бизнес-план. При- чем предложат два варианта: передать документ в специализированные консалтинговые агентства или сделать это самостоятельно под руководством опытного бизнес-тренера в рамках курса «Азбука предпринимателя». Второй вариант даже лучше, ведь вы узнаете все о предпринимательстве и сможете сами увидеть и исправить допущенные недочеты.

Специалисты центра также помогут выбрать оптимальный для вашего вида деятельности налоговый режим, расскажут о действующих льготах, помогут за 10 минут без оплаты госпошлины зарегистрировать юридическое лицо или ИП.

«Мой бизнес» поможет разобраться и в других сложных вопросах, касающихся учетной политики, лицензирования, обязательных разрешений, грамотного оформления документов и прочего. Если специалисты центра сами не знают ответ на сложный вопрос, переадресуют его профильным компетентным экспертам: юристам, финансистам, маркетологам и т. д.

Пока вы делаете только первые шаги на пути к своему делу, вопросы будут возникать постоянно. Узнавать больше о различных аспектах ведения бизнеса вы сможете и в дальнейшем на бесплатных семинарах и тренингах центра «Мой бизнес». Они посвящены бухгалтерскому учету, управлению персоналом, правовым вопросам, технике продаж, продвижению в социальных сетях и даже личной эффективности руководителя.

«Мы работаем для того, чтобы люди, которые хотят начать свое дело, смогли это сделать легко, избежать ошибок. Когда-то я и сам начинал бизнес и могу с уверенностью сказать, что даже пять лет назад такой поддержки не было. Все приходилось узнавать на собственном опыте, а любой неверный шаг обходился очень дорого. Сейчас развитие малого и среднего бизнеса - государственный приоритет, для этого запущен отдельный нацпроект по поддержке предпринимательства. В центре «Мой бизнес» можно получить профессиональный совет на любом этапе, пройти обучение, которое ничем не уступает дорогостоящим бизнес- тренингам, внедрить сложные технические решения, если речь идет о производстве. Также мы поможем найти деньги на запуск или расширение бизнеса», - рассказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Правило трех F

Бизнес-план готов, риски учтены. Пора переходить к реальным делам: аренде помещения, покупке оборудования, найму сотрудников. Пришло время вкладывать деньги. Что делать, если собственных накоплений не хватает?

Во всем мире для стартапов действует правило трех F: средства берутся из трех источников – family (семья), friends (друзья) and fools (и дураки, готовые вложиться и рискнуть своими деньгами). Если же вы не хотите рисковать активами семьи и близких, а желающих инвестировать в вашу бизнес-идею пока нет, вновь поможет центр «Мой бизнес» - на его площадке работает Микро- кредитная компания Приморского края (МКК).

МКК не имеет ничего общего с многочисленными микрокредитными организациями, которые выдают деньги под огромные проценты, а затем выбивают их из должников любыми способами. Напротив, МКК - государственная некоммерческая организация, ее 100 % учредитель - администрация Приморского края. Ее задача - не получение прибыли, а поддержка предпринимателей региона. В МКК вы можете получить заём под минимальный процент, равный ключевой ставке Центробанка: 6,25 % годовых, а для компаний и ИП из моногородов - 3,2 % годовых.

Специально для начинающих предпринимателей создан заём «Старт». По нему можно получить от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Все зависит от масштабов вашего бизнеса. Хотите открыть салон экспресс-фото на документы - можно взять небольшую сумму на покупку фотоаппарата и ноутбука. Планируете масштабную стройку под производство - берите максимально возможные 5 миллионов рублей.

В отличие от коммерческих банков, которые кредитуют молодой бизнес только спустя полгода после начала работы компании, МКК предоставляет заём по программе «Старт» спустя месяц после того, как вы зарегистрировали свою компанию или ИП и открыли расчетный счет в банке.

Есть и еще одно преимущество. Вы можете получить отсрочку на три месяца по оплате основного долга. Это важно в самом начале, кода требуется время для того, чтобы бизнес начал приносить первую прибыль.

Если вы хотите оформить заём без залога, а такое тоже бывает не редко, то сможете получить до одного миллиона рублей по ставке от 6,25 % до 11 % годовых.

Без остановок

Все предприниматели - и самые известные бизнесмены мира, и владелец магазинчика неподалеку от вашего дома - когда-то решились рискнуть и сделали первый шаг. Но в отличие от них вас на пути предпринимательства будет поддерживать центр «Мой бизнес». И если вы готовы, внесите его посещение в свое расписание уже в первую рабочую неделю января.

Заём «Старт» помогает открыть в Спасске-Дальнем пит-стоп известной франшизы

Уже скоро в Спасске-Дальнем откроется первое пит-стоп-кафе под брендом Coffee Machine. Его владелица Екатерина Митрофанова рассказала о том, как ей удалось получить 1 миллион рублей по займу «Старт» по ключевой ставке в 6,5 % годовых.

О бизнес-идее

- Мы с мужем хотим открыть в Спасске-Дальнем питстоп по франшизе Coffee Machine. Численность населения в нашем городе - около 40 тыс. человек, а Coffee Machine ставят один пит-стоп как раз из расчета примерно на такое число людей.

О работе с Coffee Machine

- У меня уже был опыт работы в подобной сети, когда я была студенткой во Владивостоке, так что я знаю там все изнутри. По прошествии некоторого времени мы с мужем посоветовались и решили: почему бы не открыть такое в городе, где мы живем? Тем более что подобного у нас нет.

Думаем, что автолюбители нашего города будут с удовольствием пользоваться услугами такого пит-стопа.

Как узнали про МКК

- До того как стать ИП, я работала в администрации Спасского муниципального района и оттуда узнала о том, что существуют меры поддержки предпринимателей на уровне региона. Предложения МКК показались мне весьма выгодными, и я решила воспользоваться помощью.

То есть получается, что в моем бизнесе мне удалось совместить опыт с моих предыдущих мест работы.

О цели кредита

- Мы планируем запуститься уже в январе, и для старта нам нужно немного дополнительных средств. Есть еще некоторые остаточные платежи вроде покупки и регистрации кассового оборудования и закупа необходимых продуктов.

О взаимодействии с МКК

- Было очень удобно, что для получения кредита достаточно всего двух поездок во Владивосток. Удаленно можно представить «черновой» вариант пакета документов: специалист подскажет, что еще надо подвезти, - и в дальнейшем уже можно приезжать с оригиналами документов на подпись. Вообще специалисты во всем шли мне навстречу, так что все было отлично.

Про заём «Старт»

- Мое ИП начало работу с января 2019 года - тогда мы подписали документы о франшизе и внесли первоначальный взнос. А еще Спасск-Дальний относится к моногородам, для которых в кредитной политике МКК предусмотрены дополнительные льготные условия.

Так что в начале сотрудничества нам с ходу предложили несколько разных продуктов, и мы выбрали самый, на наш взгляд, выгодный.

Им оказался заём «Старт»: мы взяли по нему в кредит 1 миллион рублей без залога на 3 года. Ставка получилась 6,5 % (то есть ключевая), поскольку предприятие создано женщиной и мы работаем в моногороде. Если бы внесли залог, ставка была бы 3,25 % годовых.

У нас в Спасске довольно плотные связи между предпринимателями, так что я уже вовсю советую МКК знакомым. Ну и сама планирую обращаться в МКК в дальнейшем.