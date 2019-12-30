Поздравление главного врача «Владивостокского клинического родильного дома №3» Светланы Викторовны Сагайдачной

Уважаемые коллеги и дорогие пациенты!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым Годом!

В качестве достижений уходящего года хочу отметить масштабную работу по модернизации «третьего» роддома и оптимизации его деятельности, установке передовой лечебно-диагностической аппаратуры, внедрению современных технологий и улучшению условий пребывания пациентов и труда персонала.

Наиболее значимым событием 2019 года считаю внедрение проекта «Бережливая поликлиника», что способствует комфортному обслуживанию наших пациентов и позволяет сделать пребывание пациентов более удобным. В рамках этого проекта состоялось открытие обновлённого кабинета функциональной диагностики. Теперь будущая мама может вместе со всей семьёй прийти и увидеть ещё не родившегося малыша на большом 55” дюймовом экране.

В лаборатории «третьего» роддома было установлено уникальное оборудование, позволяющее на более высоком, а значит, качественном уровне диагностировать раковые и предраковые заболевания у женщин. Хочется отметить, что данное оборудование является достаточно редким и на Дальнем Востоке такой аппарат один. Это первый и основательный шаг в борьбе с онкологическими заболеваниями по профилю-онкология. Мы будем продолжать своё развитие по оснащению новейшими аппаратами и технологиями в этом направлении.

Кроме того, продолжаем внедряться и расширяться в рамках проекта «Амбулаторная хирургия», на базе женской консультации. Был открыт кабинет по лечению щеки матки, в котором установлен современный кольпоскоп, а также современное оборудование для хирургического лечения новые.

Хочется отметить, что в течении всего года нами проводились ремонтные работы нашего учреждения, были закуплены новые кровати, обновлены стены нашего Роддома, с заботой о наших пациентах и их комфортного и приятного пребывания в нашей клинике.

Родильный дом № 3 во Владивостоке уже на протяжении многих лет держит высокие стандарты оказания медицинской помощи. Именно сюда в ожидании будущего ребёнка приезжают мамы со всего Дальнего Востока. Хорошей репутацией клиника обязана не только сильному кадровому составу, но и современному медицинскому оборудованию, а также комфортным условиям пребывания.

Учреждению в этом году исполнилось 52 года, уже более полувека мы помогаем нашим пациенткам в рождении деток и лечении гинекологических заболеваний.

По данным на 30 декабря в учреждении появились на свет 2615 малыша, в том числе – 1265 девочек и 1350 мальчиков 31 двойня и 1 тройня. При этом 134 малыша поспешили родиться раньше времени, им была оказана помощь в условиях отделения детской реанимации, отделения новорожденных и отделения второго этапа выхаживания.

Это и есть наш самый главный вклад в улучшение демографии Приморского края.

Развитие, комфортное пребывание пациентов, доступность, открытость, качество оказываемых услуг, все это и многое другое служит нашим постоянным девизом!

Моим коллегам и врачам других медучреждений, а также всем пациентам хочу пожелать отличного настроения, крепкого здоровья, семейного благополучия и исполнения желаний. Будьте здоровы и счастливы!

Дорогие друзья! Мы благодарим вас за доверии и за то, что вы выбираете наше учреждение снова и снова. Пусть ваши семьи будут большими и счастливыми, крепкими и здоровыми. Пусть у вас рождаются замечательные и прекрасные дети! Помните, что наш родильный дом и весь медицинский персонал всегда готов оказать помощь в появлении на свет здоровых и замечательных детей!

С наступающим Новым годом!