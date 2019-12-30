Погода во Владивостоке на Новый год 2020: праздничное настроение подпортят ветер и мороз

Погода во Владивостоке на Новый год 2020 - тема, которая волнует каждого жителя дальневосточной столицы. А небесная канцелярия в Приморье - ведомство довольно капризное и может организовать как тепло, так и холод, пронизывающий до костей. «КП-Владивосток» выяснила, какой будет погода во Владивостоке на Новый год 2020, чтобы наши читатели были во всеоружии.

В главную ночь года небесная канцелярия решила не радовать горожан и сделать подарок в виде мороза и ветра. Дело в том, что вслед за циклоном, который обрушился на регион 30 декабря, в Приморье вторгнется холодный воздух, который обеспечит не самую лучшую погоду в новогоднюю ночь.

- Погода во Владивостоке на Новый год 2020 будет явно не для прогулок: днем столбик термометра покажет -13…-16 градусов, а в главную ночь года воздух выхолодит до -17…-20 градусов. Мороз будет сопровождаться сильным ветром - 17-22 метра в секунду, рассказал «КП-Владивосток» Виктор Чулков, пресс-секретарь «Примгидромета».

В первый день следующего десятилетия XXI века ситуация кардинально не изменится. 1 января погода во Владивостоке на Новый год 2020 будет также холодной - 12…15 градусов ниже ноля. По праздничному настроению продолжит бить и ветер - порядка 20 метров в секунду.

В Приморье в целом погода на Новый год 2020 будет также морозной. Особенно холодно ожидается в континентальной части и горах - по ночам температуры будут в пределах -20…-35 градусов, однако синоптики не исключают, что столбики термометров могут упасть еще ниже. Осадков в регионе не ожидается.