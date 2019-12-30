«Дальневосточные гектары» становятся поселками

За декабрь более 2,6 тысяч заявок на получение ипотеки под 2% годовых подали жители регионов Дальнего Востока. 14 банков уже включились в эту программу. Об этом стало известно на совещании с представителями кредитных организаций, которое прошло на площадке Минвостокразвития. По данным Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК), на 27 декабря уже заключено 160 ипотечных договоров на сумму 569 млн рублей.

ИПОТЕКА ПОД ДВА ПРОЦЕНТА

Дальневосточную ипотеку под 2% получают молодые семьи и владельцы «дальневосточных гектаров».

«Решение уже состоялось. И мы прекрасно понимаем, что теперь все зависит от всех нас, - оценил перспективы развития «Дальневосточной ипотеки» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. - Потому что для нас льготная ипотека - важный продукт. И результат зависит от того, как поработают ваши специалисты».

С 2020 года на базе министерства заработает проектный офис. В него войдут сотрудники министерства, представители АРЧК ДВ, банков, строительных компаний и региональные власти. Основными задачами офиса станут контроль за выдачей ипотеки, мониторинг программы в регионах, а также выработка мер по сдерживанию необоснованного роста цен на жилье.

Условия программа «Дальневосточная ипотека» предоставляет весьма заманчивые — как в Европе! Субсидирование снижает ставку до 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе «Дальневосточный гектар».

Первоначальный взнос по ипотеке составит не менее 20% от приобретаемого жилья. Кредит могут получить молодые семьи: возраст супругов до 35 лет включительно и неполные семьи с детьми, а также участники программы «Дальневосточный гектар», которые взяли землю под строительство дома. Еще одним условием стала обязательная прописка в квартире или доме, который они покупают в течение 9 месяцев после оформления права собственности. Сохранять прописку нужно будет не менее 5 лет с даты выдачи кредита.

«Большая надежда нового рывка в освоении «Дальневосточного гектара» связана с принятым президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным на Восточном экономическом форуме решением о двухпроцентной ипотеке, - отметил вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. – Существенная деталь состоит в том, что человек, который получает один гектар, может быть и из других территорий России. Важно, что человек получает «гектар» на Дальнем Востоке: именно там он хочет жить и строить дом. Это большая, новая, интересная возможность. Уверен, что люди будут ей пользоваться».

МЕСЯЦ — И ТЫ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ

Согласно данным Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ», в рамках программы «Дальневосточный гектар» землю получили 75,8 тысяч человек – как дальневосточники, так и жители других регионов. Общая площадь предоставленной земли превышает 53,7 тысячи гектаров – это сравнимо с площадью таких городов, как Новосибирск или Самара, а также с некоторыми малыми государствами Европы. За 2019 год земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» получили около 11,5 тысяч человек, а суммарная площадь предоставленной за 2019 год земли составила 7,1 тысяч гектаров.

«Дальневосточным гектаром» действительно воспользовалось уже немало людей, - отметил на недавней пресс-конференции Владимир Путин. - Мы распространили возможность получения «дальневосточного гектара» не только на дальневосточников, но на всех тех, кто хочет туда приехать и жить там».

Программа «Дальневосточный гектар» дает возможность получить землю по упрощенной схеме и в рекордные сроки. Среднее время, требующееся уполномоченным органам на выполнение процедур по предоставлению участка - 34 рабочих дня. По традиционной схеме процесс приобретения земельного участка занимает от 4 месяцев до 3 лет. Люди не только получают землю бесплатно, но и экономят свое время. Многие дальневосточники говорили о том, что программа им помогла получить землю быстро и без каких-либо дополнительных затрат, - ту землю, которую они планировали покупать или даже не могли себе позволить купить, а только мечтали об этом.

ЗВЕЗДЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Наибольшим спросом у участников программы «Дальневосточный гектар» пользуются просторы Приморья – здесь землю получили 21 тысяча человек. На втором месте – республика Саха (Якутия), где землю получили 13,6 тысяч человек. Тройку лидеров замыкает Хабаровский край – здесь «дальневосточный гектар» оформили 11,9 тысяч человек. Заявки на «дальневосточный гектар» оформляют преимущественно жители Дальнего Востока (85%).

Для чего люди берут землю? Чаще всего для строительства личного жилья – 54%, 23% - выбрали занятие сельским хозяйством и порядка 7% - для обустройства садового участка и личного подсобного хозяйства. Около 9% получателей «гектаров» собираются развивать проекты в туристической отрасли, а порядка 7% - открыть магазины, кафе и технические центры. В числе примеров успешных проектов – и открытие сельскохозяйственных предприятий, и строительство туристических баз, и возведение торгового комплекса на «гектаре», и автомобильных центров близ оживленной трассы.

Лучшие проекты, реализованные на «дальневосточном гектаре», могут получить награду – стать победителями премии «Звезда Дальнего Востока». В этом году победителем номинации стал проект по производству березового сока (Андрей Воротняк, председатель кооператива «Дальневосточная слобода», Хабаровский край), лауреатами - проекты организации выпечки хлеба (Андрей Шаплов, глава хозяйства «Хлеб Отец», Приморский край) и по круглогодичному выращиванию клубники под землей (Денис Меламед, Камчатский край).

РАСШИРИЛИ НА БУРЯТИЮ И ЗАБАЙКАЛЬЕ

Сомневаетесь в своих финансовых возможностях? Участники проекта «Дальневосточный гектар» имеют право на государственную поддержку. За время развития проекта на плечо государство оперлись более 2,2 тысяч участников программы на сумму 762 млн рублей. Наибольшим спросом пользуются гранты на создание крестьянских (фермерских) хозяйств, семейных животноводческих ферм, содержание коров молочных и мясных пород, гранты начинающим предпринимателям, а также единовременная финансовая помощь безработным людям при их регистрации в качестве юрлиц, индивидуальных предпринимателей или крестьянских (фермерских) хозяйств.

Появляются и новые меры поддержки – в Приморье стартовал пилотный проект по увеличению квоты на заготовку древесины до 200 кубометров. Теперь жители региона смогут существенно сэкономить на материалах для строительства дома на «гектаре». Льгота ориентирована на участников программы «Дальневосточный гектар», которые выбрали в качестве вида разрешенного использования участка – строительство индивидуального жилого дома.

В результате «Дальневосточные гектары» превращаются в населенные пункты. Выявлено более 80 точек концентрации участков, предоставленных людям по программе «Дальневосточный гектар». За счет этих агломераций происходит расширение существующих поселений, а также появляются новые населенные пункты. Первым таким населенным пунктом стала концентрация «дальневосточных гектаров» на территории Кругликовского сельского поселения района им. Лазо Хабаровского края. Поселение получило символичное название «Дальневосточное».

С 1 августа 2019 года программа «Дальневосточный гектар» распространила свое действие на новые субъекты Дальневосточного федерального округа Забайкальский край и республику Бурятия, где в настоящее время земельные участки могут взять местные жители на территории «домашнего» региона. С 1 февраля 2020 года Забайкалье и Бурятия станут доступны для всех дальневосточников, а с 1 августа 2020 года – для всех россиян.

По состоянию на середину декабря 2019 года, «дальневосточные гектары» на территории республики Бурятия получили 1 тысяча человек, а в Забайкалье – 1,6 тысячи человек.