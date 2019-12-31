С Новым ГО-дом!

Сотрудники золотодобывающей компании «Полиметалл» совместно с тренерами Приморской Федерации Го устроили настоящий праздник с обучением игре Го воспитанникам «Центра содействия семейному устройству детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 2 г. Владивостока». Корреспондент «Комсомолки» вместе с ребятами окунулся в новогодние блиц-уроки.

Особенно игра понравилась старшеклассникамФото: Милана СОКОЛ

– Игры – одна из ветвей организации правильного досуга. Я охотно и с большим желанием согласился на предложение по обучению наших ребят. Много слышал положительных отзывов о Го, к сожалению, сам не умею играть, возможно, тоже получится научиться,– поделился директор учреждения Николай Яхонтов.

Николай Яхонтов уже 10 лет возглавляет детский дом на СабанееваФото: Милана СОКОЛ

Новогодний мастер класс по Го прошел в детском доме для всех желающих. Участие приняли дети из младшей группы учреждения и более старшие школьники. Блиц-урок позволил ребятам узнать о правилах, задать вопросы спортсменам, а кому-то – усовершенствовать навыки. Игра Го, в преддверии любительского Чемпионат мира, который пройдет во Владивостоке в 2020 году, стала настолько популярна, что некоторым воспитанникам тренеры лишь откорректировали несколько ходов. Оказывается, школьники самостоятельно изучали стратегию, осваивая ее с помощью интернета. Для дальнейшего развития их навыков Приморская Федерации Го подарила учреждению несколько наборов для игры – доски и чаши с камнями. Не исключено, что именно они помогут воспитать будущих чемпионов в набирающем популярность интеллектуальном виде спорта.

Тренеры помогли постичь азы Го всем желающимФото: Милана СОКОЛ

– Мы дали вводные для игры, основу по правилам и комбинациям. Кроме комплектов для игры подарили ребятам задачники, которые также помогут лучше освоить Го. Готовы к ним приехать и еще раз, в любое удобное время. Го – увлекательный и познавательный вид спорта. В игре отсутствует такое понятие как «ничья». В каждой партии происходит настоящая борьба, что делает стратегию «живой»,– рассказал вице-президент Приморской Федерации Го Алексей Хованец.

Опытный тренер Алексей Хованец всегда готов поделиться знаниями с ребятамиФото: Милана СОКОЛ

Сейчас в Центре проживает 51 ребенок. 12 ребят перед Новым годом забрали в семьи: опекуны, приемные родители или законные представители. Самому маленькому из воспитанников детского дома исполнилось всего 3 года. Глядя на кроху, в голове не укладывается, что таких малышей не редко попросту оставляют. У детишек абсолютно разные истории – от одних отказались, у других родители погибли, или неблагополучные семьи, а третьи оказались в сложной жизненной ситуации вместе с одним из родственников. В детском доме созданы все условия для комфортной жизни и досуга воспитанников, недавно начался масштабный ремонт фасада, которого не было ни разу с 1995 года. Персонал учреждения старается радовать своих подопечных, помогают в этом и различные меценаты. Например, ребятам иногда привозят угощения или бесплатно принимают в кинотеатре «Владивосток». Как и все дети, воспитанники очень ждут Новый год и подарки, поэтому заботу со стороны взрослых в преддверии праздника нельзя переоценить. Ребята написали новогодние пожелания на елочных игрушках в виде мандаринок, а работники «Полиметалла» на собственные деньги закупили подарки на праздник.

Большие подарки для самых маленьких воспитанниковФото: Милана СОКОЛ

– Акция действует уже несколько лет, ее придумали коллеги из Магадана. Третий год подряд поздравляем нуждающихся детишек. В этом раз решили порадовать ребят из детского дома №2. Подарки получили все участники праздника, тем, кто отсутствовал, презенты передадут воспитатели. Заказы были абсолютно разные – начиная от куколок для малышей, заканчивая самокатами и парфюмом для старших. Старались максимально исполнить новогодние желания ребят, судя по их улыбкам, нам это удалось, – прокомментировала специалист Владивостокского филиала «Торговый дом «Полиметалл» Алена Мельникова.

Атмосфера праздника буквально царила в залеФото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что «Полиметалл» активно поддерживает развитие Федерации Го и создания условий для обучения игре. Благодаря поддержке компании за последние 7 лет секции открылись по всему Дальнему Востоку. Только во Владивостоке за 2 года открыли 13 секций при школах, библиотеках, университетах. Еще 4 секций появились в Приморском крае – в Находке, Артеме, Уссурийске и селе Владимиро-Александровское. Популярность игры постоянно растет, а возможность заниматься бесплатно привлекает приморцев различных возрастов. Массовое развитие Го в России сыграло роль в выборе Владивостока в качестве столицы 41-го Чемпионата мира. Напомним, он пройдет с 28 мая по 4 июня. За всю историю Чемпионата мира он впервые пройдет не в азиатской стране.

Ребята подошли к урокам осознанно и со всей серьезностьюФото: Милана СОКОЛ

– В преддверии Чемпионата мира по Го была официально открыта и зарегистрирована Приморская Федерация. С 2018 года мы аккредитовались в спортивном комитете, проводим различные мероприятия, открываем новые секции. К моменту проведения самого Чемпионата многие жители края уже будут иметь представление о Го, а некоторые уже сейчас играют на высоком уровне,– констатировал Алексей Хованец.

Участием в Чемпионате мира по Го примут национальные чемпионы из 77 стран. Однако гости и жители приморской столицы не останутся без внимания. Организаторы планируют в дни Чемпионата провести фан-фестиваль, оборудовав комфортабельные тематические точки на Спортивной набережной Владивостока. Возле моря пройдут мастер-классы, турниры, а так же развлекательная программа для всех гостей.

Белочки,ежики и снеговики остались довольныФото: Милана СОКОЛ

СПРАВКА ОБ ИГРЕ ГО

Го – игра императоров и полководцев. Она является самой древней и сложной стратегической игрой в истории. Название игры в Китае - вэйци, в Корее - бадук. Го - это японское название, которое означает «окружать камнями». Суть игры в окружении территории соперника и расширении границ своего государства. С помощью Го правители Востока учились управлять страной и разрабатывали стратегии развития.

Го по праву считают самой сложной интеллектуальной игрой в истории человечества. Чемпион мира впервые проиграл нейросети в Го лишь в 2016 году. Самообучающийся алгоритм искусственного интеллекта создала компания Google, основатель которой Сергей Брин полюбил Го еще в свои школьные годы.

Россия лидирует в Европе по числу любителей Го и количеству завоеванных призов на международных турнирах. В 2020 году во Владивостоке пройдет 41-й Чемпионат мира по Го среди любителей, впервые за пределами Азии.

В 2020 году во Владивостоке впервые пройдет Чемпионат мира по ГоФото: Милана СОКОЛ