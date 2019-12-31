Главный врач Владивостокской клинической больницы №2 Вячеслав Глушко подвел итоги уходящего года

Владивостокская клиническая больница №2 (тысячекоечная) - единственное учреждение во Владивостоке, которое оказывает ежедневно круглосуточно 365 дней в году специализированную медицинскую помощь пациентам по экстренным и неотложным показаниям по 10 профилям коечного фонда: нейрохирургии, травматологии, сердечно-сосудистой хирургии, токсикологии, нефрологии, детским инфекционным болезням, урологии, анестезиологии-реанимации, абдоминальной хирургии, гинекологии. В плановом порядке принимаю пациентов отделение ревматологии, онкологии и онкоурологии. Ежегодно полный курс стационарного лечения получают около 30 тысяч пациентов, более 24 тысячам – оказывают неотложную помощь в приемном отделении больницы. Выполняется свыше 12 тыс. оперативных вмешательств. КГАУЗ «ВКБ №2» является базой для 11 кафедр Тихоокеанского медицинского университета.

Главный врач больницы Вячеслав Викторович Глушко рассказал, чего удалось добиться коллективу больницы за год.

- В этом году, наш коллектив пополнился новыми специалистами. Благодаря губернаторской программе О. Н. Кожемяко по социальной поддержке медицинских работников, к нам пришли на работу 105 медсестёр и 21 врач.

Вообще 2019 год для больницы очень радостный и богат на значительные перемены. За счет национального проекта по онкологии было закуплено 44 единицы высокотехнологичного «тяжелого» оборудования, включая компьютерный томограф. Кроме того, за счет губернаторской программы было приобретено еще 258 единиц самого современного оборудования, в том числе

Стоит отметить, что среди наиболее важных достижений в этом году, это приобретение новейшего и современного оборудования. Закуплено 258 единиц медоборудования, в том числе, оборудование, лапароскопические стойки, радиочастотный абблятор, аппарат для фотодинамической терапии. Теперь по оснащенности больница не уступает, а кое в чем и превосходит лучшие клиники Кореи и Японии. Новое оборудование позволит вновь открывшемуся отделению онкоурологии и существующему с момента открытия отделению онкологии оказывать медицинскую помощь на уровне мировых стандартов.

Проведены комплексные ремонтные работы хирургического отделения, была произведена реставрация кроватей, закуплены новые матрацы, установлена новая сантехническая система, соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы, обновлён дизайн отделения. Созданы все условия для благоприятного пребывания пациентов.

В 2020 году продолжится улучшение качество и сервиса медицинского обслуживания для эффективного лечения и комфортного пребывания пациентов в КГАУЗ «ВКБ №2».

От всей души хочу поздравить всех коллег и пациентов с наступающим Новым годом! Пусть всё плохое останется в уходящем году, а всё световое и прекрасное исполнится в новом! Счастья, удачи и всех благ!

Вячеслав Викторович Глушко, главный врач «Владивостокской клинической больницы №2»