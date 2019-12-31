Две жизни за джип: бывший заключенный убил семью сокамерника, закопал тела и получил пожизненное

Алчность, застилающая глаза, - вот чем руководствовался герой нашей истории. Его зовут Игорь (все имена изменены - прим. ред.), он сидел в колонии вместе с Толей, который вполне успешно зарабатывал на спортивных ставках и обеспечивал свою семью. После освобождения уголовник наведался в дом жены сокамерника за машиной. В придачу забрал еще две жизни.

АЛЧНЫЙ ИГОРЬ

Игорь был приговорен к 17 годам колонии за убийство и несколько раз пересекался в колониях с Толей. За что последний отбывал наказание - не раскрывается. Мужчины подружись и Толя рассказывал своему приятелю, что зарабатывает большие деньги на спортивных ставках, особенно - хоккее. Мог выиграть от 100 тысяч до 7 миллионов рублей. Да, мобильные телефоны в местах не столь отдаленных запрещены, но практика показывает обратное. Деньги Толя отдавал жене, которая купила дом и автомобиль RAV-4. Алчного Игоря это взбудоражило, и он стал готовить план взятия богатств сокамерника.

В 2017 году Игорь смог освободиться условно-досрочно. В колонии он получил нехорошую славу - был главным над низшим слоем заключенных, сидельцы считали его кровожадным и жадным человеком. С таким бэкграундом в 2018 году Игорь поехал к жене приятеля - в микрорайон Врангель (Находка).

К дому приехал ночью на Toyota Prius, пролез в окно, но наступил на кровать, где спала жена Анатолия Ирина. Женщина проснулась, а вместе с ней и около 30 кошек и несколько собак. Ирина состояла в волонтёрском движении и спасала животных.

МНЕ НУЖНА ТВОЯ МАШИНА

Целью Игоря был автомобиль Toyota Rav4. В качестве аргумента в руках он держал нож. Уголовник пообещал не убивать женщину, если та без лишних разговоров отдаст ему машину. Ирина согласилась и написала расписку, что она якобы получила от Игоря 1,2 миллиона рублей. Еще от нее требовалось подписать договор купли-продажи Toyota Rav4, однако бланка при себе у уголовника не было. Вымогатель попросил, чтобы нужный бланк привезла жена из Партизанска. К полудню Ирина подписала все необходимые документы.

Уголовник хотел уехать вечером, но тут в гости к матери неожиданно пришла дочь Алина. 20-летняя девушка сразу поняла, что здесь что-то неладное, и стала угрожать Игорю своими якобы связями в криминальных кругах.

Вымогатель смекнул, что дамы могу обратиться в полицию, и настоял, чтобы они поехали с ним на перерегистрацию авто. Матери с дочерью ничего не оставалось, кроме как согласиться. Путь компания держала в Партизанск.

«СЕМЬЯ»

У Игоря не удалось переоформить машину на себя сразу же - практически все сотрудники ГИБДД были заняты на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Также уголовник снял номер в гостинице, а заложников представил, как своих жену и дочь. Странно, что они не обращались к работникам отеля и не пытались сбегать, когда оставались одни.

Но Игорь уже придумал, как ему избавиться от заложников. Вымогатель нашел человека с экскаватором, который согласился вырыть для него яму за 2,5 тысячи рублей.

Дальше странная компания поехала во Владивосток, но и там Игорь не смог зарегистрировать автомобиль. «Семья» немного поскиталась и поехала обратно во Врангель через Партизанск, где снова остановилась в гостинице. Ирина осталась в номере, а ее дочь поехала с вымогателем. По дороге Алина вновь стала угрожать Игорю, вымогатель не выдержал и несколько раз ударил ее ножом. Тело мертвой девушки он выбросил в ранее подготовленную яму. Затем к этой могиле он привез и Ирину, которой выстрелил в спину из ружья модели «Бекас-12М». Последнее пристанище женщина нашла рядом с дочерью.

Затем уголовник засыпал яму строительным мусором. Похищенную Toyota Rav4 он поменял на Subaru Legacy B4. Однако радовался он не долго - его вычислили и схватили правоохранители.

- Уголовное дело было возбуждено по статьям «Убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление», «Самоуправство», «Незаконное проникновение в жилище» и «Совершение сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления». Суд приговорил Игоря к пожизненному лишению свободы, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Уголовник отправится в колонию особого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.