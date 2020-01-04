«А за это ты сядешь теперь»: дракой молодой матери и стоматолога в Уссурийске занялся СК

СК начал доследованную проверку распространенных накануне, 3 января, сведений в СМИ о том, что в одном из медицинских учреждений Уссурийска не оказали стоматологические услуги малолетнему ребенку, в результате чего между его мамой и врачом произошел конфликт.

- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам всех проверочных мероприятий будет приятно процессуальное решение, - говорится в сообщении СК по Приморскому краю.

На самом же деле за сухим официальным сообщением кроется громкая скандальная история, даже в некотором роде разделившая общество. Одни считают, что врача нужно наказать по всей строгости, другие возмущены очередной травлей медработников со стороны пациентов, бегающих за врачами с видеокамерой.

Началось все с поста в популярном уссурийском инстаграм-паблике «Марк Чернослив» (200 тысяч подписчиков), где от имени некой Светланы Табальчук (аккаунт закрыт) сообщалось, что некая женщина обратилась за экстренной помощью в городскую стоматологию с маленьким ребенком. Ему 3,5 года, не кушает двое суток.

- В регистратуре отправили в энный кабинет. Где врач отказал в помощи, не пояснив. После чего женщина потребовала письменный отказ, понимая, что врач не идет ни на какой контакт, взяла телефон и начала снимать на видео. В этот момент ребенок находился у нее на руках. Врач схватил ее за руку, в которой находился телефон, и начал ломать ей пальцы, в то же время наносить удары локтем ей по голове. В результате у женщины сотрясение головного мозга, перелом указательного и среднего пальца на правой руке. У ребенка сильный испуг и паническая атака. Надеюсь, данная ситуация не останется без внимания правоохранительных органов, - пишет Светлана Табальчук.

К сообщению прилагается фото кисти руки в гипсе и само видео. Правда, происходящее на нем можно трактовать по-разному. Видно, как врач выходит из кабинета, а снимающий следует за ним. Затем столкновение в проходе, врач в какой-то момент словно получает объективом в лицо. Мельтешение камеры и возмущенный женский крик: «А вот за это ты сядешь теперь, козел! Ребенка напугал! Я сняла все!»

Видео посмотрели больше 10 тысяч человек, пост собрал за сутки более 1 тысячи комментариев. Люди спорят о том, кто в данной ситуации мог быть неправ, кто провокатор, кто заслуживает наказания больше.

Правда, один комментарий заслуживает отдельного внимания. С официального аккаунта Уссурийской администрации вечером 3 января появилось подтверждение неправомерных действий медработника.

- Факт нанесения телесных повреждений пациенту подтвердился. Все материалы, в том числе, видеозапись переданы в следственные органы. Дальнейшие решения будут принимать именно органы следствия, уточнили в Министерстве Здравоохранения Приморья.

В администрации Уссурийска корреспонденту «КП» пояснили, что аккаунт действительно верифицированный, однако сообщение распространили не местные власти. Официально город не уполномочен давать такие комментарии, поскольку стоматологическая поликлиника не относится к ведомству администрации УГО.

Однако комментарий, как оказалось, предоставила пресс-служба правительства Приморского края, так что в подлинности его сомневаться не приходится. Будем следить за развитием событий.