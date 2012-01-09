Главное - нет ржавчины: почти за полмиллиона продана машина, участвовавшая в массовом провале под лед во Владивостоке

В 490 тысяч рублей оценил владелец свою Toyota Hilux Surf 1998 года, которая ушла под лед в бухте Воевода. Напомним, что около десяти утра 5 января порядка 30 авто оказались в воде. Многие «топляки» с Русского острова» утонули полностью, как, например, наш Toyota Hilux Surf.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/753419" frameborder="0"></iframe> Приморские спасатели опубликовали видео с квадрокоптера. Источник: ГУ МЧС по Приморскому краю.! другой источник

Автомобиль владелец (уже бывший) покупал в Амурской области, радовала Toyota Hilux Surf экс-обладателя около года. Если бы не беспечность, машина не оказалась по крышу под водой и продолжила служить предыдущему хозяину верой и правдой.

- Как вытащил на берег сразу в мойку. На восстановление нет средств. Машина до утопления была в отличном состоянии. Ни одной точки ржавчины. Требуется замена всей электрики, - говорится в объявлении.

Продавцу можно сказать спасибо за честность. Фото: drom.ru

Продавцу можно сказать спасибо за честность, а вот новому владельцу придется повозиться. Дело в том, что восстановление электрики может занять от нескольких часов до пары месяцев - все зависит от степени и характера повреждений.

К слову, нового хозяина Toyota Hilux Surf 1998 года нашла за пару дней. За аналогичную машину, не имеющую столь серьезных проблем, покупатель заплатит в районе 600-700 тысяч рублей.