2020-01-09T07:04:42+03:00
Общество

Главное - нет ржавчины: почти за полмиллиона продана машина, участвовавшая в массовом провале под лед во Владивостоке

У сильно пострадавшего авто покупатель нашелся за пару дней [фото, видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Многие «топляки» с Русского острова» утонули полностью. Скрин из видео ГУ МЧС по Приморскому краюМногие «топляки» с Русского острова» утонули полностью. Скрин из видео ГУ МЧС по Приморскому краю
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В 490 тысяч рублей оценил владелец свою Toyota Hilux Surf 1998 года, которая ушла под лед в бухте Воевода. Напомним, что около десяти утра 5 января порядка 30 авто оказались в воде. Многие «топляки» с Русского острова» утонули полностью, как, например, наш Toyota Hilux Surf.

Приморские спасатели опубликовали видео с квадрокоптера. Источник: ГУ МЧС по Приморскому краю.! другой источник

Автомобиль владелец (уже бывший) покупал в Амурской области, радовала Toyota Hilux Surf экс-обладателя около года. Если бы не беспечность, машина не оказалась по крышу под водой и продолжила служить предыдущему хозяину верой и правдой.

- Как вытащил на берег сразу в мойку. На восстановление нет средств. Машина до утопления была в отличном состоянии. Ни одной точки ржавчины. Требуется замена всей электрики, - говорится в объявлении.

Продавцу можно сказать спасибо за честность. Фото: drom.ru

Продавцу можно сказать спасибо за честность. Фото: drom.ru

Продавцу можно сказать спасибо за честность, а вот новому владельцу придется повозиться. Дело в том, что восстановление электрики может занять от нескольких часов до пары месяцев - все зависит от степени и характера повреждений.

К слову, нового хозяина Toyota Hilux Surf 1998 года нашла за пару дней. За аналогичную машину, не имеющую столь серьезных проблем, покупатель заплатит в районе 600-700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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