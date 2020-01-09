Выживший в тундре: чукотский оленевод продержался 16 дней без еды до появления спасателей

Эту историю можно назвать поистине уникальной: спустя 20 дней поисков, в условиях тяжелых климатических условий удалось обнаружить чукотского оленевода. Молодой бригадир, потерявшийся во время пурги еще в прошлом году, не только смог выжить, но и даже серьезно не пострадал. По предварительной информации, 27-летний житель села Рыркайпий не нуждается в медицинской помощи. Сейчас счастливчика везут в родное село, корреспонденту «Комсомолки» удалось пообщаться с представителями местной администрации и узнать подробности чудесного спасения.

Руководитель 7-ой оленеводческой бригады СПХ «Пионер» исчез 21 декабря. Молодой работник местного сельхозпредприятия выехал из расположения бригады в село на снегоходе, однако до места назначения не добрался. Как стало известно из разговора с оленеводом, он потерялся во время пурги, свернув в противоположную от поселка сторону. На поиски мужчины были брошены силы спасателей и волонтеров.

– Искали с помощью вертолета, на снегоходах и вездеходах. Участвовали около 15 волонтеров, в том числе работники совхоза. Молодцы ребята, не сдавались несмотря на мороз, проделали большую работу, – рассказывает уполномоченная главы администрации городского округа Эгвекинот в селе Рыркайпий Евгения Малахова.

Найти пропавшего товарища удалось лишь сегодня, на 20-ые сутки. Стоит отметить, что на Чукотке установилась среднесуточная температура -28…-30 градусов. Обнаружить оленевода смогли волонтеры на реке Амгуэма, в районе третьей трубы – именно так называют эту географическую точку местные жители. Выжить молодой мужчина смог благодаря вовремя найденному укрытию – пристанищем стал рыбацкий балк, стоящий на льду реки. Отапливать помещение пришлось с помощью подручных средств. В коротком разговоре по спутниковому телефону оленевод рассказал, что запасы еды иссякли быстро. Больше двух недель мужчина не ел ничего съестного, только пил, чтобы избежать обезвоживания.

Медики утверждают, что здоровый человек может прожить без еды около трех месяцев, главное при этом пить воду. В случае отсутствия жидкости, обезвоживание обычно наступает на 5-7 сутки. При этом предельный срок голодания зависит от многих факторов: состояния здоровья, массы тела, климата и силы воли.

– На холоде организму требуется больше энергии, поэтому голодание дается значительно сложнее, ведь собственные запасы расходуются гораздо быстрее. Однозначно стоит учитывать физические данные – индекс массы тела, общее состояние организма и отсутствие или наличие хронических заболеваний. Нельзя не упомянуть и о психическом здоровье. В любом случае, после довольно длительного голодания мужчине стоит обратиться к врачу и сдать клинический и биохимические анализы крови для исключения возможных патологий, – прокомментировала ситуацию фельдшер скорой медицинской помощи Приморья Светлана Миронова.

По словам специалиста ЕДДС ГО Эгвекинот, за это время оленевод сильно похудел, однако от медицинской помощи он отказался. Как уверяют односельчане, бригадиру удалось выжить благодаря стойкости характера и отличным физическим данным. Сейчас молодого мужчину везут в Рыркайпий, до которого от места, где нашли оленевода, около 200 километров.

ЭТО МОЖЕТ СПАСТИ ВАМ ЖИЗНЬ

– Как правило, МЧС доводит до населения информацию об ухудшении погодных условий и обращается к жителям региона с просьбой воздержаться от выхода за пределы населенных пунктов. Увы, не всегда люди, изучают прогноз погоды, не задумываются о том, что именно эти данные могут уберечь их от несчастного случая,– рассказывает руководитель пресс-службы ДВРПСО МЧС России Елена Чувашова.

Иногда поездки или похода в плохую погоду попросту не избежать. Специалисты Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда настоятельно рекомендуют хорошо продумать маршрут, уточнить прогноз погоды, оставаться ближе к населенному пункту, если ожидается ухудшение метеоусловий. Обязательно сообщить родственникам, друзьям или соседям о том, куда вы направитесь и когда планируете вернуться.

Не нужно заходить вглубь незнакомой местности. Если все-таки решили идти, оставляйте на пути движения ориентиры, по которым можно будет вернуться к знакомому месту. Используйте компас или другие навигационные приборы, изучите заранее место на карте.

Не отпускайте без сопровождения в лес ваших родных и близких, которые находятся в пожилом возрасте или имеют серьезные хронические заболевания. Также не оставляйте без присмотра детей. Двигаясь по лесу, старайтесь держать друг друга на виду, не уходить далеко от группы и постоянно перекрикиваться.

Помните, одежда должна быть яркой, либо наденьте сигнальный жилет яркого цвета!

С собой нужно иметь полностью заряженный сотовый или спутниковый телефон, устройство для ориентирования на местности с мощной заряженной батареей, компас, свисток, нож, фонарик, спички или зажигалку в непромокаемой упаковке, воду, запас продуктов (легких, но калорийных). Желательно также взять с собой котелок, теплые вещи.

Обязательно возьмите с собой лекарства, особенно если у вас хронические заболевания, требующие постоянный прием препаратов.

Если вы потерялись в лесу, не поддавайтесь панике. Надо сразу же остановиться, успокоиться. Сотовый телефон не раз помогал установить место нахождения заблудившихся людей. Спасателям можно позвонить с мобильного без сим-карты, даже если вы находитесь на территории «чужого оператора» сотовой связи. Для этого необходимо набрать номер «101» или «112» и постараться объяснить свое местонахождение.

Если вы шли в группе, то остановитесь и оставайтесь на месте в течение часа. Это позволит группе, потерявшей своего коллегу, вернуться по пути следования и найти его. Не дождавшись своих товарищей, необходимо расчистить площадку на земле размером метр на метр и постараться как можно точнее вспомнить и нарисовать карту-схему района нахождения. Нанести на «карту» как можно точнее свой путь следования. При этом не забывать основное правило составления карт: север — на верхнем обрезе карты, юг — на нижнем.

Внимательно прислушайтесь. При возможных шумах типа гудков автомобилей, локомотивов, других сигналов искусственного происхождения лучше всего идти на их звук, стараясь сохранять прямую линию своего движения, чего можно достичь зарубками, оставляемыми на деревьях. При этом направление своего движения необходимо контролировать не менее чем через три предмета, часто проверяя себя, оглядываясь назад и сверяя правильность движения по затесам на деревьях, сломанным веткам и так далее.

Если вы вышли на тропу или дорогу, идите по ней. Если вышли к реке, то идите вниз по течению. Если рядом с вами проходит ЛЭП, также следуйте вдоль линии электропередачи.

На природе, особенно в лесу самое главное – не терять самообладания и помнить следующее: нельзя двигаться в темное время суток, ночь необходима для восстановления сил. Нельзя ходить по звериным тропам, так как они могут привести к встрече с животными, контакт с которыми нежелателен. Имейте с собой воду. Без еды человек может прожить больше 30 дней, а вот без воды всего лишь неделю.

Родственникам потерявшихся необходимо незамедлительно обратиться в полицию и спасательные службы для организации поиска пропавших людей.